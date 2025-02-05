Воевал с 2014 года: на фронте погиб возлюбленный пулеметчицы Оксаны "Ксены" Рубаняк

Прикарпатец Максим Емец рассказывал, что всю взрослую жизнь провел на войне. С Оксаной он познакомился на фронте.

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Военный Максим "Енот" Емец, возлюбленный Оксаны Рубаняк, известной под псевдонимом "Ксена", погиб на фронте, воюя с 2014 года и дослужившись до старшего лейтенанта. Об утрате военная рассказала в своем Instagram.

Оксана "Ксена" Рубаняк и Максим "Енот" Емец

Максим служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила и погиб на Покровском направлении. Ему было 30 лет. Мужчина воевал еще с 19 лет.

"Обычно, мы были на разных направлениях. Кроме крайнего. Покровский. Он дал нам возможность чаще видеться, но он в результате навсегда забрал тебя", — написала Рубаняк.

Она отметила, что с Максимом познакомилась на одном из направлений фронта.

Максим "Енот" Емец служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила. С Россией воевал с 2014 года. В интервью два года назад он рассказывал, что практически всю свою взрослую жизнь провел на войне и прошел весь путь от солдата до командира роты.

Емец был ранен, но возвращался на фронт, говоря, что "должен там быть".

Он прошел Иловайск и Дебальцево, воевал в 10-й горно-штурмовой, дослужился до старшего лейтенанта.

В своем посте Оксана рассказала, что у них было много планов на будущее, которые они не успели реализовать. Девушка скрывала отношения с Максимом, однако, после его смерти сообщила о них.

Оксана "Ксена" Рубаняк и Максим "Енот" Емец Фото: Instagram oksana.rubaniak

"Все произошло внезапно и неожиданно. По нашей истории можно снимать фильм, но мы берегли все в тайне до конца... Не так мы хотели разрозниться о нас, не так это все должно было произойти. Столько нереализованных планов, мечтаний. Дом за городом, дети, семья. И совместная старость более 60-ти лет", — написала военная.

Оксана Рубаняк пообещала издать сборник произведений любимого и рассказать о нем всему миру.

Напомним, 8 января 2025 года стало известно, что на войне с Россией погиб хореограф и победитель "Танцуют все!" Владимир Раков — воин 24-й ОМБр. Известный танцовщик Владимир Раков стал на защиту Украины в 2022 году. До этого он был танцором балета Apache Crew, снимался в клипах Onuka, Мишель Андраде и группы "Время и Стекло".