Воював з 2014 року: на фронті загинув коханий кулеметниці Оксани "Ксени" Рубаняк

Прикарпатець Максим Ємець розповідав, що все доросле життя провів на війні. Із Оксаною він познайомився на фронті.

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Військовий Максим "Єнот" Ємець, коханий Оксани Рубаняк, відомої під псевдо "Ксена", загинув на фронті, воюючи з 2014 року і дослужившись до старшого лейтенанта. Про втрату військова розповіла в своєму Instagram.

Оксана "Ксена" Рубаняк та Максим "Єнот" Ємець

Максим служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила і загинув на Покровському напрямку. Йому було 30 років. Чоловік воював ще з 19 років.

"Зазвичай, ми були на різних напрямках. Крім крайнього. Покровський. Він дав нам можливість частіше бачитись, але він в результаті назавжди забрав тебе", — написала Рубаняк.

Вона зазначила, що із Максимом познайомилась на одному з напрямків фронту.

Максим "Єнот" Ємець служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. Із Росією воював з 2014 року. В інтерв'ю два роки тому він розповідав, що практично все своє доросле життя провів на війні та пройшов увесь шлях від солдата до командира роти.

Ємець був поранений, але повертався на фронт, кажучи, що "мусить там бути".

Він пройшов Іловайськ і Дебальцеве, воював 10-й гірсько-штурмовій, дослужився до старшого лейтенанта.

У своєму пості Оксана розповіла, що у них було багато планів на майбутнє, які вони не встигли реалізувати. Дівчина приховувала стосунки з Максимом, однак, після його смерті повідомила про них.

Оксана "Ксена" Рубаняк та Максим "Єнот" Ємець Фото: Instagram oksana.rubaniak

"Все сталося раптово і неочікувано. По нашій історії можна знімати фільм, але ми берегли все в таємниці до кінця… Не так ми хотіли розровісти про нас, не так це все мало відбутися. Стільки нереалізованих планів, мрій. Будинок за містом, діти, сімʼя. І спільна старість більше 60-ти років", — написала військова.

Оксана Рубаняк пообіцяла видати збірку творів коханого та розповісти про нього всьому світові.

Нагадаємо, 8 січня 2025 року стало відомо, що на війні із Росією загинув хореограф і переможець "Танцюють всі!" Володимир Раков – воїн 24-ї ОМБр. Відомий танцівник Володимир Раков став на захист України у 2022 році. До того він був танцюристом балету Apache Crew, знімався в кліпах Onuka, Мішель Андраде та гурту "Время и Стекло".