В Украину вернули тела 909 павших защитников, — Координационный штаб

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину удалось вернуть тела 909 павших защитников. Это военные, участвовавшие в войне на разных направлениях.

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Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Среди повернутых на щите защитники с:

Кураховского направления;

Покровского направления;

Бахмутского направления;

Угледарского направления;

Луганского направления;

Запорожского направления;

моргов на территории Российской Федерации.

Отмечается, что это стало возможным благодаря совместной работе Штаба, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", — добавили в ведомстве.

Напомним, в октябре 2024 года в Украину вернули тела 501 павшего защитника. Украинские бойцы погибли на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском, Угледарском, Луганском и Запорожском направлениях. После идентификации тела защитников должны были передать семьям для достойного захоронения.

Добавим, что в субботу, 22 марта, на фронте погиб 29-летний военный Дмитрий Лопарев. Это один из самых молодых бойцов корпуса, ведь он добровольно стал на защиту страны в 19 лет. У мужчины остались жена и мама.