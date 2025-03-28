В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників, — Координаційний штаб

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну вдалося повернути тіла 909 полеглих захисників. Це військові, що брали участь у війні на різних напрямках.

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Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

Серед повернених на щиті оборонці з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

⁠Бахмутського напрямку;

⁠Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

моргів на території Російської Федерації.

Зазначається, що це стало можливим завдяки спільній роботі Штабу, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", — додали у відомстві.

Нагадаємо, в жовтні 2024 року в Україну повернули тіла 501 полеглого захисника. Українські бійці загинули на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках. Після ідентифікації тіла оборонців мали передати родинам для гідного поховання.

Додамо, що в суботу, 22 березня, на фронті загинув 29-річний військовий Дмитро Лопарєв. Це один із наймолодших бійців корпусу, адже він добровільно став на захист країни у 19 років. У чоловіка залишилися дружина та мама.