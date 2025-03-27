На війні з 19 років: на фронті загинув один з наймолодших бійців "Правого сектору"

В "Правому секторі" повідомили, що Дмитро — один із наймолодших бійців корпусу, адже до лав українського війська він приєднався в 19 років.

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В суботу, 22 березня, на фронті загинув 29-річний військовий Дмитро Лопарєв. Він добровільно став на захист країни у 19 років, повідомили на Facebook-сторінці добровольчого українського корпусу "Правий сектор".

"У ніч на 22 березня 2025 року загинув наш побратим, спецпризначенець, друг Полос — Дмитро Лопарєв. Рішучий, відповідальний, надійний — не існувало завдання, яке він би не виконав чи обійшов стороною", — йдеться в повідомленні.

Дмитро — один із наймолодших бійців ДУК ПС Хмельницької області. До лав українського війська він приєднався в 19 років, а воював чоловік у складі 7-го окремого батальйону корпусу.

"З мого оточення є багато хлопців старших за мене, які не йдуть захищати свою країну. А якщо ще я не піду, то хто захистить?", — так захисник відповів на питання щодо причин відправлення на війну в молодому віці.

Прощання та поховання з Дмитром Лопарєвим відбулось в Хмельницькому 25 березня, через декілька днів після його загибелі. У чоловіка залишилися дружина та мама.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що експертиза ДНК підтвердила загибель режисера та журналіста Ярослава Шапочки. Майже два роки воїн вважався зниклим безвісти.

В березні на фронті у боях з російськими окупантами загинули випусковий редактор сайту TSN.ua Дмитро Бєндіков і відеограф "Суспільне Дніпро" Кирило Полікевич. Це сталось під час виконання бойових завдань на сході України.