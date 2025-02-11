На фронті загинув відомий журналіст та режисер Ярослав Шапочка (фото)

Майже два роки воїн вважався зниклим безвісти. У березні 2023 року він воював на Соледарському напрямку в Донецькій області.

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Експертиза ДНК підтвердила загибель Ярослава Шапочки після майже двох років, коли режисер та журналіст вважався зниклим безвісти на Донецькому напрямку. Про це повідомила його колега Аліна Хорошилова з посиланням на дружину воїна.

"На жаль, найгірше підтвердилося – Ярослав Шапочка на щиті, навічно на небесній варті. Вічна пам’ять і слава Герою. Усі деталі прощання повідомлю згодом", — написала Хорошилова.

Військовослужбовець 207-го батальйону тероборони ЗСУ з березня 2023 року вважався безвісти зниклим на Соледарському напрямку Донецької області. Під час виконання бойового завдання БМП, на якій перебував Ярослав Шапочка, підірвалася. Йому було 50 років.

Ярослав Шапочка загинув на фронті Фото: Alina Khoroshylova\Facebook

"Еххх… Герой, Людина, Журналіст… Дякую за служіння Україні", — відреагував на загибель колеги журналіст Юрій Бутусов.

Ярослав Шапочка долучився до лав київської бригади ТрО на початку повномасштабної війни. Журналіст служив у 2-й стрілецькій роті 207-го окремого батальйону територіальної оборони (Шевченківського району Києва) 241-ї окремої бригади ТрО Збройних сил України.

Ярослав Шапочка Фото: Alina Khoroshylova\Facebook

До служби у війську Ярослав працював журналістом у виданні "Факти". Шапочка був митцем та громадським активістом. Захисник України народився в Києві. Він закінчив Інститут журналістики Київського національного університету імені Т. Шевченка та працював режисером і фотографом.

У полеглого воїна залишилась дружина і донька.

Нагадаємо, на фронті загинув Максим "Єнот" Ємець.

Також Фокус писав про загибель на війні хореографа і переможця "Танцюють всі!" Володимира Ракова.