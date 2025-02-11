На фронте погиб известный журналист и режиссер Ярослав Шапочка (фото)

Почти два года воин считался пропавшим без вести. В марте 2023 года он воевал на Соледарском направлении в Донецкой области.

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Экспертиза ДНК подтвердила гибель Ярослава Шапочки после почти двух лет, когда режиссер и журналист считался пропавшим без вести на Донецком направлении. Об этом сообщила его коллега Алина Хорошилова со ссылкой на жену воина.

"К сожалению, худшее подтвердилось — Ярослав Шапочка на щите, навечно на небесной страже. Вечная память и слава Герою. Все детали прощания сообщу позже", — написала Хорошилова.

Военнослужащий 207-го батальона теробороны ВСУ с марта 2023 года считался без вести пропавшим на Соледарском направлении Донецкой области. Во время выполнения боевого задания БМП, на которой находился Ярослав Шапочка, подорвалась. Ему было 50 лет.

Ярослав Шапочка погиб на фронте Фото: Alina Khoroshylova\Facebook

"Эххх... Герой, Человек, Журналист... Спасибо за служение Украине", — отреагировал на гибель коллеги журналист Юрий Бутусов.

Ярослав Шапочка вступил в ряды киевской бригады ТрО в начале полномасштабной войны. Журналист служил во 2-й стрелковой роте 207-го отдельного батальона территориальной обороны (Шевченковского района Киева) 241-й отдельной бригады ТрО Вооруженных сил Украины.

Ярослав Шапочка Фото: Alina Khoroshylova\Facebook

До службы в армии Ярослав работал журналистом в издании "Факты". Шапочка был художником и общественным активистом. Защитник Украины родился в Киеве. Он окончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Т. Шевченко и работал режиссером и фотографом.

У воина осталась жена и дочь.

Напомним, на фронте погиб Максим "Енот" Емец.

Также Фокус писал о гибели на войне хореографа и победителя "Танцуют все!" Владимира Ракова.