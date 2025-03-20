У боях на сході: на фронті загинули два українські медійники, деталі (фото)

Випусковий редактор Дмитро Бєндіков і відеограф Кирило Полікевич загинули під час виконання бойових завдань на сході України.

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На фронті у боях з російськими окупантами загинули випусковий редактор сайту TSN.ua Дмитро Бєндіков і відеограф "Суспільне Дніпро" Кирило Полікевич. Про загибель бійців повідомили комітет із питань свободи слова Верховної Ради України та пресслужба 1+1 media на сторінці у Facebook.

Дмитро Бєндіков

Випусковий редактор Дмитро Бєндіков загинув під час виконання бойового завдання на сході України 18 березня. Про це 20 березня повідомили його колеги.

Дмитро долучився до Сил оборони України у липні 2024 року, служив у Третій окремій штурмовій бригаді ЗСУ.

Випусковий редактор TSN.ua Дмитро Бєндіков загинув у боях на сході України Фото: Пресс-служба 1+1

Колеги зазначають, що Дмитро сам народився на українському сході, і віддав своє життя за те, щоб відвоювати рідні землі у загарбників.

"У всі часи він завжди з усмішкою, завжди вмів пожартувати й знайти слова, які всіх змушували усміхатися та бачити позитив. Ми всі чекали на його повернення з фронту, а він жартував: "Ну, Трамп же обіцяв закінчити війну за 24 години, то ще почекайте". Діма — це людина світла, людина позитиву, людина, яка ніколи нікого не залишить", — сказала керівниця TSN.ua Світлана Панюшкіна.

Дмитро Бєндіков служив у Третій окремій штурмовій бригаді Фото: Пресс-служба 1+1

У загиблого героя залишилася літня мама, Ганна Семенівна.

"Так склалося, що у Діми немає тут родичів, а літня мама — одна. Ми маємо замість єдиного сина піклуватися тепер про неї. Вічна пам'ять моєму дуже рідному й близькому Дімі", — сказала Світлана Панюшкіна.

За даними Інституту масової інформації, Дмитро Бєндіков став 102-м медійником, що загинув від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Кирило Полікевич

Під час виконання бойового завдання біля села Преображенка Покровського району Донецької області 16 березня 2025 року загинув захисник України, відеограф Кирило Полікевич. Про це 20 березня повідомив комітет із питань свободи слова Верховної Ради.

Відеограф "Суспільне Дніпро" Кирило Полікевич загинув у боях з окупантами 16 березня Фото: rada.gov.ua

Кирило народився та виріс у Дніпрі. Свою кар'єру розпочав у грудні 2008 року на обласному державному телебаченні як інженер відділу комп’ютерного монтажу. З 2018 року працював над міжрегіональним проєктом "Ранок на Суспільному", з 2020 року — на посаді відеографа.

До Збройних сил України Кирило Полікевич мобілізувався 28 червня 2023 року. Спершу захищав небо над Дніпром від ворожих атак у бригаді протиповітряної оборони, а потім брав участь у боях на сході. Двічі йому вдавалося вийти з оточення ворога разом із побратимами. Після реабілітації Кирило деякий час служив на Херсонщині, а згодом знову повернувся на східний напрямок, воював у складі мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців як гранатометник.

В лютому 2025 року командир відзначив Кирила Полікевича почесною нагородою "Піхота Збройних Сил України".

"Кирило був дуже доброю людиною, стриманий, але з усмішкою на обличчі. Я встигла попрацювати з ним лише півтора місяця до того, як він пішов служити. Але, попри це, кожен раз, коли був у Дніпрі та забігав на філію, ми сідали в моєму кабінеті та розмовляли. Останній раз він приходив 26 грудня 2024 року. Тоді якраз були блекаути… Ми просиділи десь годину в кабінеті в напівтемряві, просто розмовляли… Про життя, про його службу (тоді він був на Херсонському напрямку, а ці місця я добре знаю), про родину, будували вже плани на його повернення на роботу", — розповіла менеджерка "Суспільне Дніпро" Катерина Лисюк.

У загиблого захисника залишилися дружина Ольга та восьмирічна донька Софія. У квітні чоловікові мало виповнитися 43 роки.

Прощання з героєм проведуть у Дніпрі 21 березня.

Кирило Полікевич став 100-м у переліку журналістів, убитих Росією від 24 лютого 2022 року, повідомляє Інститут масової інформації.

Нагадаємо, 7 березня пресслужба 37-ї бригади морської піхоти ЗСУ повідомила про загибель на фронті комбата Володимира Стогнія, який особисто брав участь у деокупації правобережжя Херсонської області та в обороні міста Бахмут на Донеччині.

28 лютого українська письменниця, поетеса та журналістка Світлана Поваляєва повідомила про загибель у боях свого сина Василя Ратушного — старшого брата відомого активіста Романа Ратушного. Василь був оператором у 414-й окремій бригаді безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра".