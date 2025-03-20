В боях на востоке: на фронте погибли два украинских медийщика, детали (фото)

Выпускной редактор Дмитрий Бендиков и видеограф Кирилл Поликевич погибли во время выполнения боевых задач на востоке Украины.

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На фронте в боях с российскими оккупантами погибли выпускающий редактор сайта TSN.ua Дмитрий Бендиков и видеограф "Суспільне Дніпро" Кирилл Поликевич. О гибели бойцов сообщили комитет по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины и пресс-служба 1+1 media на странице в Facebook.

Дмитрий Бендиков

Выпускающий редактор Дмитрий Бендиков погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины 18 марта. Об этом 20 марта сообщили его коллеги.

Дмитрий присоединился к Силам обороны Украины в июле 2024 года, служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

Выпускной редактор TSN.ua Дмитрий Бендиков погиб в боях на востоке Украины Фото: Пресс-служба 1+1

Коллеги отмечают, что Дмитрий сам родился на украинском востоке, и отдал свою жизнь за то, чтобы отвоевать родные земли у захватчиков.

"Во все времена он всегда с улыбкой, всегда умел пошутить и найти слова, которые всех заставляли улыбаться и видеть позитив. Мы все ждали его возвращения с фронта, а он шутил: "Ну, Трамп же обещал закончить войну за 24 часа, так еще подождите". Дима — это человек света, человек позитива, человек, который никогда никого не оставит", — сказала руководитель TSN.ua Светлана Панюшкина.

Дмитрий Бендиков служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде Фото: Пресс-служба 1+1

У погибшего героя осталась пожилая мама, Анна Семеновна.

"Так сложилось, что у Димы нет здесь родственников, а пожилая мама — одна. Мы должны вместо единственного сына заботиться теперь о ней. Вечная память моему очень родному и близкому Диме", — сказала Светлана Панюшкина.

По данным Института массовой информации, Дмитрий Бендиков стал 102-м медийщиком, погибшим с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кирилл Поликевич

Во время выполнения боевого задания возле села Преображенка Покровского района Донецкой области 16 марта 2025 года погиб защитник Украины, видеограф Кирилл Поликевич. Об этом 20 марта сообщил комитет по вопросам свободы слова Верховной Рады.

Видеограф "Суспільне Дніпро" Кирилл Поликевич погиб в боях с оккупантами 16 марта Фото: rada.gov.ua

Кирилл родился и вырос в Днепре. Свою карьеру начал в декабре 2008 года на областном государственном телевидении как инженер отдела компьютерного монтажа. С 2018 года работал над межрегиональным проектом "Ранок на Суспільному", с 2020 года — в должности видеографа.

В Вооруженные силы Украины Кирилл Поликевич мобилизовался 28 июня 2023 года. Сначала защищал небо над Днепром от вражеских атак в бригаде противовоздушной обороны, а затем участвовал в боях на востоке. Дважды ему удавалось выйти из окружения врага вместе с побратимами. После реабилитации Кирилл некоторое время служил на Херсонщине, а потом снова вернулся на восточное направление, воевал в составе мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев как гранатометчик.

В феврале 2025 года командир отметил Кирилла Поликевича почетной наградой "Пехота Вооруженных Сил Украины".

"Кирилл был очень добрым человеком, сдержанный, но с улыбкой на лице. Я успела поработать с ним всего полтора месяца до того, как он ушел служить. Но, несмотря на это, каждый раз, когда был в Днепре и забегал на филиал, мы садились в моем кабинете и разговаривали. Последний раз он приходил 26 декабря 2024 года. Тогда как раз были блэкауты... Мы просидели где-то час в кабинете в полумраке, просто разговаривали... О жизни, о его службе (тогда он был на Херсонском направлении, а эти места я хорошо знаю), о семье, строили уже планы на его возвращение на работу", — рассказала менеджер "Суспільне Дніпро" Екатерина Лысюк.

У погибшего защитника остались жена Ольга и восьмилетняя дочь София. В апреле мужчине должно было исполниться 43 года.

Прощание с героем проведут в Днепре 21 марта.

Кирилл Поликевич стал 100-м в перечне журналистов, убитых Россией от 24 февраля 2022 года, сообщает Институт массовой информации.

Напомним, 7 марта пресс-служба 37-й бригады морской пехоты ВСУ сообщила о гибели на фронте комбата Владимира Стогния, который лично участвовал в деоккупации правобережья Херсонской области и в обороне города Бахмут Донецкой области.

28 февраля украинская писательница, поэтесса и журналистка Светлана Поваляева сообщила о гибели в боях своего сына Василия Ратушного — старшего брата известного активиста Романа Ратушного. Василий был оператором в 414-й отдельной бригаде беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра".