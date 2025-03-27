На войне с 19 лет: на фронте погиб один из самых молодых бойцов "Правого сектора"

В "Правом секторе" сообщили, что Дмитрий — один из самых молодых бойцов корпуса, ведь в ряды украинского войска он присоединился в 19 лет.

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В субботу, 22 марта, на фронте погиб 29-летний военный Дмитрий Лопарев. Он добровольно стал на защиту страны в 19 лет, сообщили на Facebook-странице добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

"В ночь на 22 марта 2025 года погиб наш побратим, спецназовец, друг Полос — Дмитрий Лопарев. Решительный, ответственный, надежный — не существовало задачи, которую он бы не выполнил или обошел стороной", — говорится в сообщении.

Дмитрий — один из самых молодых бойцов ДУК ПС Хмельницкой области. В ряды украинского войска он присоединился в 19 лет, а воевал мужчина в составе 7-го отдельного батальона корпуса.

"Из моего окружения есть много ребят старше меня, которые не идут защищать свою страну. А если еще я не пойду, то кто защитит?", — так защитник ответил на вопрос о причинах отправки на войну в молодом возрасте.

Прощание и похороны с Дмитрием Лопаревым состоялось в Хмельницком 25 марта, через несколько дней после его гибели. У мужчины остались жена и мама.

Напомним, в феврале стало известно, что экспертиза ДНК подтвердила гибель режиссера и журналиста Ярослава Шапочки. Почти два года воин считался пропавшим без вести.

В марте на фронте в боях с российскими оккупантами погибли выпускающий редактор сайта TSN.ua Дмитрий Бендиков и видеограф "Суспільне Дніпро" Кирилл Поликевич. Это произошло во время выполнения боевых задач на востоке Украины.