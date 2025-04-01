Украина "атакует" почти каждый день: Россия передала США список поврежденных энергообъектов

Россия передала США список объектов, которые якобы атаковала Украина во время 30-дневного режима прекращения огня. Москва ожидает реакции и надеется на конструктивный диалог с Вашингтоном.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что войска России "на 100% соблюдают мораторий" на удары по объектам энергоинфраструктуры Украины.

Лавров подчеркнул, что несмотря на объявленное перемирие, украинские силы "продолжали обстрелы". После этого в РФ фиксировали жертвы среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры.

В Москве считают, что Вашингтон повлияет на Киев, чтобы прекратить подобные нарушения и соблюдать договоренности о прекращении огня.​

Лавров рассказал, что министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину о якобы постоянном обстреле энергетических объектов с перерывом на один-два дня.

Министр перечислил все объекты, которые были целями беспилотников за весь прошедший период. Данный перечень отправлен советнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтсу.

"Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ", — рассказал Лавров.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 1 апреля заявил о нарушении "энергетического перемирия" Россией. В результате обстрелов ВС РФ пострадали энергетические объекты в Херсоне, Харькове и в Полтавской области.

Утром 1 апреля российская армия в очередной раз обстреляла энергообъект в Херсоне, 45 тысяч жителей остались без света, рассказала глава МИД Украины.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб называл дату начала перемирия между РФ и Украиной. По его мнению, самым лучшим днем будет Пасха, 20 апреля.

Фокус уже писал, что в ночь на 1 апреля российские войска впервые за долгое время не атаковали Украину дронами-камикадзе.