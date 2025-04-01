Ночь без "Шахедов" — день первый: о чем свидетельствует "затишье" РФ на атаки по Украине ударными дронами

Первая ночь в Украине без атак "Шахедов" и уже возникает много вопросов: означает ли такая пауза готовность Москвы к переговорам, или это лишь временная смена тактики? Ведь авиационные удары по прифронтовым городам не прекратились. Фокус разбирался, что стоит за этим "затишьем" и стоит ли ожидать настоящего прекращения атак.

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В ночь на 1 апреля Россия впервые за долгое время не применяла по Украине массированную атаку дронов-камикадзе. Последний раз такое было 14 марта, а перед этим — 14 октября 2024 года. Впрочем, в ночь на 1 апреля ВС РФ сбрасывали авиабомбы на Сумщину, Запорожье, Донецкую область.

Фокус разбирался, о чем свидетельствует это "затишье" и первая за долгое время ночь без "Шахедов".

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Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман считает, что ночь без "Шахедов" напрямую связана с переговорами между Россией и США о возможном прекращении войны.

"Вполне вероятно, что Россия пытается повлиять на президента США, демонстрируя якобы свою готовность к миру. Они постоянно говорят об этом через заявления Пескова, Захаровой, Лаврова, утверждая, что хотят прекращения войны, но якобы Украина этому препятствует", — говорит Фокусу Гетьман.

Однако такие заявления представителей РФ выглядят цинично, особенно на фоне постоянных российских атак. За короткий период россияне выпустили более тысячи "Шахедов" по Украине, не говоря уже об управляемых бомбах и ракетах. Это отнюдь не свидетельствует о стремлении к миру.

"Возможно, эта ситуация наконец дошла до Трампа, и отсюда появляются сообщения о его недовольстве Путиным. Но из-за сложности дипломатии и информационного занавеса трудно точно сказать, что на самом деле происходит. Мы будем знать правду только со временем, когда это станет частью истории", продолжает эксперт.

Вероятно, Россия пытается временно уменьшить интенсивность атак, чтобы создать иллюзию мирных намерений. Но по оценкам Гетьмана, это продлится не долго, но если даже на несколько дней или недель станет спокойнее, это даст возможность украинским военным хотя бы немного отдохнуть и перегруппировать силы.

Политолог Олег Постернак скептически относится к этому "затишью", потому что после одной ночи без атаки "Шахедов" рано еще говорить о действительно прекращении массированных обстрелов. Тем более когда РФ все еще обстреливает КАБами прифронтовые города.

"Некоторые могут предположить, что это результат угроз Трампа относительно санкций на российскую нефть. Теоретически такое возможно — Россия могла взять паузу в ракетных и дроновых ударах по Украине, сосредоточившись на других действиях. Если эта пауза продлится долго, можно будет говорить об определенном результате негласной коммуникации между Вашингтоном и Москвой.

Однако делать выводы еще рано. Стоит подождать хотя бы неделю, чтобы увидеть, действительно ли это сознательное действие России и это следствие кулуарных договоренностей. Если так, то, вероятно, Кремль просто пытается не обострять ситуацию с Трампом", — говорит Фокусу политолог.

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Однако военный аналитик Дмитрий Снегирев считает, что именно из-за так называемого нефтяного давления президента США на РФ, Украину не атаковали "Шахедами" в ночь на 1 апреля — Кремль готовится к переговорам по прекращению войны.

"Если Российская Федерация не согласится на мирный переговорный процесс, ее ждет ответная реакция. Речь идет о так называемых вторичных санкциях — не только против российской нефтеперерабатывающей отрасли и теневого флота, но и против стран, которые закупают российскую нефть. Это серьезный политический и экономический сигнал со стороны США, и, вероятно, Россия его уже услышала.

Кроме публичных заявлений Трампа, эти слова подкреплены конкретными действиями. Например, накануне его выступления Панама отменила регистрацию 128 судов, связанных с российским теневым флотом, после того, как они попали под санкции США и их союзников. Ранее подобных санкционных ограничений Панама не вводила, а ее судовой реестр является одним из крупнейших в мире — около 8 тысяч судов. Поэтому трудно считать, что это было чисто инициативой Панамы — скорее это согласованное решение", — говорит Фокусу Снегирев.

Еще один важный фактор, по словам аналитика, — решение Ирака. Который заявил, что увеличит добычу нефти в полтора раза, несмотря на соглашение ОПЕК+, в которое входят Россия, Саудовская Аравия и другие страны. Это существенно ударит по ценовой политике РФ, ведь снизит мировые цены на нефть, усложняя для Кремля возможность получать сверхприбыли.

"Является ли это исключительно решением Ирака? Возникают определенные сомнения. Сначала происходят конкретные действия, а потом звучат заявления о "глубокой обеспокоенности", что заставляет Россию реагировать.

Также стоит обратить внимание на международную активность США. На этой неделе должен состояться очередной этап переговоров между США и РФ по окончанию войны в Украине. Кроме того, американский сенатор Марко Рубио посетит Брюссель для переговоров со странами НАТО о долговременном мире. И вот как раз в этот момент Россия прекращает атаки дронами. Выглядит так, будто США заставляют Кремль пойти на переговоры", — продолжает Снегирев.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что в случае отказа РФ ее ждут жесткие санкции и фактическая экономическая блокада. Но россияне ответили по-своему: вместо дроновых атак они начали активнее использовать авиацию. Удары по гражданской инфраструктуре в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях продолжаются. Это еще одна тактика России — с одной стороны, демонстрировать готовность к диалогу, а с другой — наращивать террор.

"Некоторые могут предполагать, что Россия просто накапливает дроны для массированной атаки в будущем. Но это не так. Как заявлял представитель ГУР Вадим Скибицкий, РФ уже масштабировала производство дронов и ракет, а также получает баллистические ракеты из Северной Кореи. Поэтому говорить, что у них "не хватает" дронов, — это абсурд.

Следовательно, все это связано с активными внешнеполитическими действиями США. Москва вынуждена реагировать, балансируя между показной готовностью к миру и реальным усилением ударов", — резюмирует эксперт.

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