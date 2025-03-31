"Санкции должны привести в чувство": у Зеленского ответили, почему Трамп разгневался на Путина

Американский лидер Дональд Трамп не доволен поведением президента РФ Владимира Путина. Украина — не в фокусе внимания, потому что согласилась на предложение Вашингтона и передала карты в его руки.

Related video

Об этом в эфире телемарафона 31 марта заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.

Он объяснил, что Трамп разъярен, ведь уже в конце апреля будет 100 дней его президентства, а перемирие в Украине до сих пор не достигнуто. На выходных республиканец виделся с президентом Финляндии Александром Стуббом, и тот предложил 20 апреля как удобную для всех возможную дату прекращения огня. Это был бы символический день из-за Пасхи, а со дня инаугурации прошло бы три месяца.

"И соответственно, Трампу эта дата может зайти. Но, чтобы она зашла, надо, чтобы глухим не был так же Путин. А Путин на сегодняшний день демонстрирует совершенно другой подход, и Трампу это не нравится. Потому что при всем его возможном уважении, интересе и заинтересованности в Путине, это не должно противоречить его глобальной линии", — подчеркнул Лещенко.

Он заверил, что преграды, которые создает Путин, Трампу не нравятся.

"Поэтому он будет идти, думаю, еще более жестко в своей риторике. Но нам нужна не риторика, а надо действия. Если будут наложены эти санкции, то они, конечно, должны привести Путина в чувство", — отметил политик.

По его словам, на сегодня фокус Трампа больше на России, если сравнивать с Украиной, ведь именно страна-агрессор является преградой на пути к его целям. Советник рассказал, что украинская делегация ехала в Саудовскую Аравию с более скромным предложением — попытаться установить перемирие в воздухе и море. Однако госсекретарь США Марко Рубио вышел поговорить по телефону с Путиным, и, вернувшись, предложил расширить прекращение огня и на сушу.

"Украина сказала: мы не против, мы только не верим Путину, потому что мы уже это уже проходили. Это же уже было, как говорил когда-то в меме (Леонид, — ред.) Кучма. Мы же это уже слышали. Мы не против, давайте, вам карты в руки. Мы не будем преградой. Но это ваша инициатива, которую вы должны теперь согласовать с Россией", — передал Лещенко.

Он подчеркнул, что Вашингтон фактически получил этот мандат. Однако со стороны Кремля согласия нет, а для Трампа это теперь — "вопрос личного политического достоинства".

"Я думаю, что он должен переходить к более радикальным действиям только потому, что Путин глух к его призывам, а надо действовать уже", — добавил политик.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о "психологическом крайнем сроке". В то же время он сообщил, что до сих пор верит в стремление Кремля заключить мирное соглашение.

Также Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, пригрозив ему "большими проблемами".