"Санкції мають привести до тями": у Зеленського відповіли, чому Трамп розгнівався на Путіна

Американський лідер Дональд Трамп не задоволений поведінкою президента РФ Володимира Путіна. Україна — не у фокусі уваги, бо погодилася на пропозицію Вашингтона й передала карти в його руки.

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Про це в ефірі телемарафону 31 березня заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

Він пояснив, що Трамп розлючений, адже вже наприкінці квітня буде 100 днів його президентства, а перемир’я в Україні досі не досягнуто. На вихідних республіканець бачився з президентом Фінляндії Александр Стубб, і той запропонував 20 квітня як зручну для всіх можливу дату припинення вогню. Це був би символічний день через Великдень, а з дня інавгурації минуло б три місяці.

"І відповідно, Трампу ця дата може зайти. Але, щоби вона зайшла, треба, щоб глухим не був так само Путін. А Путін на сьогоднішній день демонструє абсолютно інший підхід, і Трампу це не подобається. Тому що при всій його можливій повазі, інтересі й зацікавленості у Путіні, це не повинно суперечити його глобальній лінії", — підкреслив Лещенко.

Він запевнив, що перепони, які чинить Путін, Трампу не подобаються.

"Тому він буде йти, думаю, ще більш жорстко у своїй риториці. Але нам треба не риторика, а треба дії. Якщо будуть накладені ці санкції, то вони, звичайно, мають привести Путіна до тями", — зауважив політик.

З його слів, на сьогодні фокус Трампа більше на Росії, якщо порівнювати з Україною, адже саме країна-агресорка є перепоною на шляху до його цілей. Радник розповів, що українська делегація їхала у Саудівську Аравію зі скромнішою пропозицією — спробувати встановити перемир’я у повітрі й морі. Однак держсекретар США Марко Рубіо вийшов поговорити телефоном з Путіним, і, повернувшись, запропонував розширити припинення вогню і на сушу.

"Україна сказала: ми не проти, ми тільки не віримо Путіну, тому що ми вже це вже проходили. Це ж вже було, як казав колись в мемі (Леонід, — ред.) Кучма. Ми ж це вже чули. Ми не проти, давайте, вам карти в руки. Ми не будемо перепоною. Але це ваша ініціатива, яку ви маєте тепер погодити з Росією", — передав Лещенко.

Він підкреслив, що Вашингтон фактично отримав цей мандат. Однак з боку Кремля згоди немає, а для Трампа це тепер — "питання особистої політичної гідності".

"Я думаю, що він має переходити до більш радикальних дій тільки тому, що Путін глухий до його закликів, а треба діяти вже", — додав політик.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про "психологічний крайній термін". Водночас він повідомив, що досі вірить у прагнення Кремля укласти мирну угоду.

Також Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського, пригрозивши йому "великими проблемами".