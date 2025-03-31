Трамп визначив "психологічний дедлайн" для Путіна щодо припинення вогню в Україні, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що для Росії існує "психологічний" термін, за який президент Росії Володимир Путін має погодитися на припинення вогню в Україні.

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Про це пише американське видання The Hill.

Розмова з журналістами відбулася після того, як з боку Трампа почали надходити сигнали про невдоволення поведінкою Путіна.

"Це психологічний крайній термін. Якщо я вважатиму, що вони нас обманюють, я не буду цьому радий", — сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

Він додав, що не думає, що Росія тягне США за собою, сказавши, що він вірить, що Путін "хоче укласти угоду".

Трамп заявив, що був "дуже розгніваним" і "розлюченим", коли Путін зробив заяви про нібито нелегітимність українського лідера Володимира Зеленського. Він дав місяць на припинення вогню та анонсував мита на російську нафту, якщо не буде миру.

Далі він розкритикував президента України Володимира Зеленського, припустивши, що той вагається коливається щодо угоди про надання США доступу до мінеральних ресурсів України.

"Ми уклали угоду про рідкісні землі, і тепер він каже: ну, знаєте, я хочу переглянути угоду. Він хоче бути членом НАТО. Ну, він ніколи не збирався бути членом НАТО. Він це розуміє. Тому, якщо він хоче переглянути угоду, у нього великі проблеми", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що в РФ заявили, що Москва і Вашингтон розпочали дискусії про різні рідкісноземельні метали та проекти в Росії. Серед потенційних варіантів співпраці двох країн з видобутку рідкоземів можуть розглядатися родовища у Якутії та у Красноярському краї.