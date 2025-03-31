Трамп определил "психологический дедлайн" для Путина по прекращению огня в Украине, — СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что для России существует "психологический" срок, за который президент России Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня в Украине.

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Об этом пишет американское издание The Hill.

Разговор с журналистами состоялся после того, как со стороны Трампа начали поступать сигналы о недовольстве поведением Путина.

"Это психологический крайний срок. Если я буду считать, что они нас обманывают, я не буду этому рад", — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

Он добавил, что не думает, что Россия тянет США за собой, сказав, что он верит, что Путин "хочет заключить сделку".

Трамп заявил, что был "очень разгневанным" и "разъяренным", когда Путин сделал заявления о якобы нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Он дал месяц на прекращение огня и анонсировал пошлины на российскую нефть, если не будет мира.

Далее он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, предположив, что тот колеблется колеблется относительно соглашения о предоставлении США доступа к минеральным ресурсам Украины.

"Мы заключили соглашение о редких землях, и теперь он говорит: ну, знаете, я хочу пересмотреть соглашение. Он хочет быть членом НАТО. Ну, он никогда не собирался быть членом НАТО. Он это понимает. Поэтому, если он хочет пересмотреть соглашение, у него большие проблемы", — сказал Трамп.

Напомним, что в РФ заявили, что Москва и Вашингтон начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России. Среди потенциальных вариантов сотрудничества двух стран по добыче редкоземельных металлов могут рассматриваться месторождения в Якутии и в Красноярском крае.