Україна "атакує" майже щодня: Росія передала США список пошкоджених енергооб'єктів

Росія передала США список об'єктів, які нібито атакувала Україна під час 30-денного режиму припинення вогню. Москва очікує реакції і сподівається на конструктивний діалог із Вашингтоном.

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що війська Росії "на 100% дотримуються мораторію" на удари по об'єктах енергоінфраструктури України.

Лавров підкреслив, що незважаючи на оголошене перемир'я, українські сили "продовжували обстріли". Після цього в РФ фіксували жертви серед мирного населення і руйнування цивільної інфраструктури.

У Москві вважають, що Вашингтон вплине на Київ, щоб припинити подібні порушення і дотримуватися домовленостей про припинення вогню.

Лавров розповів, що міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов доповів президенту Володимиру Путіну про нібито постійний обстріл енергетичних об'єктів із перервою на один-два дні.

Міністр перерахував усі об'єкти, які були цілями безпілотників за весь минулий період. Цей перелік надіслано раднику президента США з національної безпеки Майку Волтсу.

"Я направив цей перелік державному секретарю Сполучених Штатів Марко Рубіо, ми направили його нашим представникам в ООН і в ОБСЄ", — розповів Лавров.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 1 квітня заявив про порушення "енергетичного перемир'я" Росією. Унаслідок обстрілів ЗС РФ постраждали енергетичні об'єкти в Херсоні, Харкові та в Полтавській області.

Уранці 1 квітня російська армія вкотре обстріляла енергооб'єкт у Херсоні, 45 тисяч жителів залишилися без світла, розповіла глава МЗС України.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб називав дату початку перемир'я між РФ і Україною. На його думку, найкращим днем буде Великдень, 20 квітня.

Фокус уже писав, що в ніч на 1 квітня російські війська вперше за довгий час не атакували Україну дронами-камікадзе.