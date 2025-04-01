Армия РФ в марте потеряла рекордное количество артиллерии и бронетехники, — Минобороны

В марте 2025 года безвозвратные и санитарные потери российской армии значительно возросли по сравнению с предыдущим месяцем. Причем потери ВС РФ в бронетехнике и артиллерийских системах достигли рекордных значений с момента полномасштабного вторжения в Украину.

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Пресс-служба Минобороны Украины 1 апреля опубликовала данные Генштаба ВСУ, согласно которым российская армия за прошедший месяц понесла в живой силе на 4 590 человек больше, чем в феврале.

В марте безвозвратные и санитарные потери ВС РФ составили 41 160 человек, в феврале – 36 570.

Таким образом за первый квартал 2025 года общие потери оккупантов убитыми и ранеными достигли 125 970 человек, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 82 870 солдат.

Рекордные потери артиллерии и боевой техники

Одним из ключевых направлений борьбы стали уничтожения российской военной техники. В марте 2025 года Силам обороны Украины удалось уничтожить или вывести из строя 272 российских танка, и на начало года этот показатель составил 833 танка. Примечательно, что самым результативным месяцем прошлого года стал октябрь 2023 года, когда было уничтожено 521 танк.

Кроме того, украинские военные достигли рекорда по уничтожению вражеских артиллерийских систем. В марте 2025 года они поразили 1 644 артсистемы, что стало самым высоким месячным показателем с начала широкомасштабного вторжения. Особенно эффективно украинская артиллерия работала 27 марта, уничтожив 122 артиллерийских орудия противника.

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Таким образом за первый квартал 2025 года российская армия потеряла 3 990 артиллерийских систем, что значительно превышает аналогичный показатель прошлого года — 2 600 установок.

"Этот факт свидетельствует об умелом ведении нашими артиллеристами контрбатарейной борьбы и эффективном применении беспилотных систем", — подчеркнули в Минобороны.

Март 2025 года также стал рекордным по количеству уничтоженных боевых бронированных машин (ББМ) и автотранспорта. В марте было выведено из строя 607 боевых машин, а за первые три месяца 2025 года — 1 813 единиц. 27 марта также был зафиксирован пик потерь вражеской автотехники — 210 машин, что стало самым высоким показателем с начала конфликта.

По данным Минобороны Украины, всего за первый квартал 2025 года уничтожено 9 971 единица автотранспорта и автоцистерн российской армии. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда украинские силы поразили 3 422 вражеские машины.

Напомним, в ночь на 1 апреля Россия впервые за долгое время не наносила по Украине массированного удара дронов-камикадзе. Последний раз такое было 14 марта, а перед этим — 14 октября 2024 года.