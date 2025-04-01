Армія РФ у березні втратила рекордну кількість артилерії та бронетехніки, — Міноборони

У березні 2025 року безповоротні та санітарні втрати російської армії значно зросли порівняно з попереднім місяцем. Причому втрати ЗС РФ у бронетехніці та артилерійських системах досягли рекордних значень з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

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Пресслужба Міноборони України 1 квітня опублікувала дані Генштабу ЗСУ, згідно з якими російська армія за минулий місяць зазнала втрат у живій силі на 4 590 осіб більше, ніж у лютому.

У березні безповоротні та санітарні втрати ЗС РФ становили 41 160 осіб, у лютому — 36 570.

Таким чином за перший квартал 2025 року загальні втрати окупантів вбитими та пораненими сягнули 125 970 осіб, що в 1,5 раза більше порівняно з аналогічним періодом минулого року — 82 870 солдатів.

Рекордні втрати артилерії та бойової техніки

Одним із ключових напрямків боротьби стали знищення російської військової техніки. У березні 2025 року Силам оборони України вдалося знищити або вивести з ладу 272 російські танки, і на початок року цей показник становив 833 танки. Примітно, що найрезультативнішим місяцем минулого року став жовтень 2023 року, коли було знищено 521 танк.

Крім того, українські військові досягли рекорду зі знищення ворожих артилерійських систем. У березні 2025 року вони вразили 1 644 артсистеми, що стало найвищим місячним показником від початку широкомасштабного вторгнення. Особливо ефективно українська артилерія працювала 27 березня, знищивши 122 артилерійських гармат противника.

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Таким чином за перший квартал 2025 року російська армія втратила 3 990 артилерійських систем, що значно перевищує аналогічний показник минулого року — 2 600 установок.

"Цей факт свідчить про вміле ведення нашими артилеристами контрбатарейної боротьби та ефективне застосування безпілотних систем", — підкреслили в Міноборони.

Березень 2025 року також став рекордним за кількістю знищених бойових броньованих машин (ББМ) і автотранспорту. У березні було виведено з ладу 607 бойових машин, а за перші три місяці 2025 року — 1 813 одиниць. 27 березня також було зафіксовано пік втрат ворожої автотехніки — 210 машин, що стало найвищим показником від початку конфлікту.

За даними Міноборони України, загалом за перший квартал 2025 року знищено 9 971 одиницю автотранспорту та автоцистерн російської армії. Це у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли українські сили вразили 3 422 ворожі машини.

Нагадаємо, в ніч на 1 квітня Росія вперше за довгий час не завдавала по Україні масованого удару дронів-камікадзе. Востаннє таке було 14 березня, а перед цим — 14 жовтня 2024 року.