Перший мільйон: втрати РФ у війні проти України наближаються до шестизначної цифри

Покладаючись на пригноблені етнічні меншини, які перебувають далеко від центрів влади в Москві та Санкт-Петербурзі, Кремль пригнічує в зародку суспільне обурення проти своєї "спеціальної військової операції" в Україні.

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Війна в Україні стала для Росії найбільш смертоносним конфліктом з моменту закінчення Другої світової війни. Поки переговори про 30-денне припинення вогню затягуються, загроза мільйона втрат стає все більш реальною для російських військових. Про це пише у своїй статті, яку переклав Фокус, журналіст Ставрос Атламазоглу.

Хоча більшість втрат становлять поранені, кількість загиблих теж велика. Під час конфлікту вже загинуло більше російських військовослужбовців, ніж брало участь у вторгненні в Україну 24 лютого 2022 року; вторгненні, яке поклало початок найбільшому і найсмертоноснішому збройному конфлікту в Європі з 1945 року.

Наближаючись до мільйона втрат

"Російські збройні сили, ймовірно, зазнали приблизно 900 тисяч втрат (вбитими і пораненими) з моменту вторгнення в Україну у 2022 році", — припускає Міністерство оборони Великої Британії у своїй останній розвідувальній оцінці війни в Україні.

Якщо говорити про російські втрати, то, за оцінками британського міністерства оборони, загинуло від 200 до 250 тисяч російських солдатів, найманців і проросійських повстанців, а майже 700 тисяч дістали поранення. Ці втрати є найзначнішими для Росії з часів Другої світової війни.

"Президент Росії Путін і російське військове керівництво ставлять цілі збройного конфлікту вище за життя російських солдатів", — додали в британському міністерстві оборони.

Російські військові дотримуються в Україні стратегії натиску, використовуючи переваги своєї більшої чисельності та нехтування втратами, щоб захопити якомога більше території. Однак ціна цих спроб виявилася доволі високою — як для Росії, так і для України.

"Вони, напевно, готові миритися зі стабільно високим рівнем втрат, аби це не позначилося негативно на підтримці війни з боку суспільства та еліт, а ці втрати можна було б заповнити", — стверджує Міністерство оборони Великої Британії.

Розбита військова техніка ЗС РФ у Бучі Фото: Getty Images

У лютому кількість російських втрат знизилася, склавши в середньому 1255 осіб на день. Це найнижчий середньодобовий показник із серпня. Загалом російські війська втратили в лютому приблизно 35 140 осіб, що приблизно на 13 тисяч менше, ніж у січні.

Однак російські війська продовжують втрачати понад тисячу осіб убитими і пораненими щодня. А у 2025 році Кремль втратив у боях уже понад сто тисяч осіб.

Етнічні меншини Росії зазнають непропорційно великих втрат

Проаналізувавши, хто ж приносить себе в жертву з російського боку, доходиш неприємного висновку. Кремль продовжує покладатися на етнічні меншини та найманців, включно з ув'язненими, яких відправляють на фронт, обіцяючи їм свободу.

"Путін і російське керівництво... значно менше цінують життя російських громадян з числа етнічних меншин, які проживають у бідних регіонах, і тому російські зусилля з вербування непропорційно зосереджені на цих регіонах", — заявило британське міністерство оборони.

Покладаючись на пригноблені етнічні меншини, які перебувають далеко від центрів влади в Москві та Санкт-Петербурзі, Кремль пригнічує в зародку суспільне обурення проти своєї "спеціальної військової операції" в Україні. А поки на периферії не чути серйозних заперечень проти війни, Кремль може продовжувати свою війну на виснаження.

"Російські слов'яни з таких міст, як Москва і Санкт-Петербург, становлять непропорційно меншу кількість військовослужбовців, ніж їхні бідні співвітчизники з числа етнічних меншин", — підсумовує Міністерство оборони Великої Британії.

Про автора

Ставрос Атламазоглу — досвідчений журналіст, який пише на теми оборони і спеціалізується на спеціальних операціях, а також ветеран грецької армії (служив у 575-му батальйоні морської піхоти і штабі армії). Він отримав ступінь бакалавра в Університеті Джона Гопкінса і ступінь магістра в Школі перспективних міжнародних досліджень Джона Гопкінса (SAIS). Публікувався в журналах Business Insider, Sandboxx і SOFREP.