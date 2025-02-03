"Жил и умер героем": в бою с ВС РФ погиб соучредитель "Острых Картузов" Антон Спицын

Антон Спицын получил в бою с оккупантами несовместимые с жизнью ранения. Военные известного харьковского подразделения Нацгвардии защищали Волчанск, а после их перебросили на оборону Покровска.

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Во время боев с российскими оккупантами погиб Антон Спицын, соучредитель известного харьковского подразделения "Острые Картузы" Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил его брат Александр в Facebook.

Подразделение "Острые Картузы" относится к Национальной гвардии Украины

Антон Спицын получил в бою несовместимые с жизнью ранения

"Сегодня для меня самый черный и самый трудный день в жизни. Сегодня меня покинул мой родной брат. Самый близкий и самый родной для меня человек. Трудно писать и вспоминать жизнь Антона, он жил героем и умер героем… Спи спокойно, брат", — написал он.

Подразделение "Острые Картузы" относится к Национальной гвардии Украины. По данным СМИ, военные защищали Харьковскую область с февраля 2022 года. Добровольцы пошли на фронт в гражданской одежде, с трофейным и волонтерским оружием.

Со временем "Картузы" стали частью Сил обороны и выполняли сложные задачи на передовой. Бойцы участвовали в обороне Волчанска, а в октябре 2024 года их перекинули на защиту Покровска Донецкой области.

Нацгвардейцы подразделения "Острые картузы" ранее получили уникальные подарки от сценариста одноименного культового сериала Стивена Найта с автографом исполнителя главной роли — Киллианом Мерфи.

Фокус ранее писал о смерти 24-летнего пилота Воздушных сил ВСУ Ивана Болотова при выполнении боевого задания. Несмотря на столь молодой возраст, Болотов был грамотным и опытным воином.

В конце января стало известно о гибели на фронте 68-летнего командира штурмовой группы Константина Жука. Военный прикрыл отход побратимов во время операции.