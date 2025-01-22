Прикрывал побратимов: в боях с ВС РФ погиб 68-летний командир группы ГУР Константин Жук

Полковник Константин Жук с позывным "Нельсон" имел солидный боевой опыт. Военный участвовал в управлении обороной острова Змеиный, а во времена АТО командовал батальоном спецназначения "Гарпун" в составе МВД.

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Командир штурмовой группы, 68-летний полковник Константин Жук с позывным "Нельсон" погиб на фронте, прикрывая отход побратимов. Об этом сообщило спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) "Братство".

Трагическое событие произошло в мае 2024 года при обороне Волчанска, но информация о гибели появилась лишь сейчас. Бойцы отметили, что почтенный возраст военного не мешал ему выполнять все обязанности по службе.

После начала большой войны с Россией Жук вступил в батальон ГУР "Братство". В его обязанности входило руководство несколькими подразделениями по привлечению иностранных добровольцев.

Константин Жук участвовал в управлении обороной острова Змеиный. До полномасштабного вторжения РФ "Нельсон" был президентом Национальной ассоциации мотоциклистов Украины и одним из основателей киевского "Пласта".

Во времена АТО командовал батальоном спецназначения "Гарпун" в составе МВД, возглавлял контрдиверсионную группу в составе СБУ.

По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, были определенные причины, чтобы длительное время не сообщать о гибели военного. Во время обороны Киева Жук был уже непризывного возраста, ни одно подразделение его не брало.

Однако военный не мог сидеть сложа руки, поэтому сформировал и вооружил ДФТО "Свободная Украина" при 112-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ.

"Это было одно из самых действенных и боеспособных ДФТО", — подчеркнул Ковалев.

Напомним, победитель 6-го сезона шоу "Танцуют все!" Владимир Раков погиб во время боев с оккупантами в возрасте 30 лет.

В начале января стало известно о гибели в Украине 26-летнего шотландца Джордана Маклахлана. Он служил в рядах ВСУ военным медиком.