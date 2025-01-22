Прикривав побратимів: у боях із ЗС РФ загинув 68-річний командир групи ГУР Костянтин Жук

Полковник Костянтин Жук із позивним "Нельсон" мав солідний бойовий досвід. Військовий брав участь в управлінні обороною острова Зміїний, а за часів АТО командував батальйоном спецпризначення "Гарпун" у складі МВС.

Related video

Командир штурмової групи, 68-річний полковник Костянтин Жук із позивним "Нельсон" загинув на фронті, прикриваючи відхід побратимів. Про це повідомив спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) "Братство".

Трагічна подія сталася в травні 2024 року під час оборони Вовчанська, але інформація про загибель з'явилася лише зараз. Бійці зазначили, що поважний вік військового не заважав йому виконувати всі обов'язки по службі.

Після початку великої війни з Росією Жук вступив до батальйону ГУР "Братство". У його обов'язки входило керівництво кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців.

Костянтин Жук брав участь в управлінні обороною острова Зміїний. До повномасштабного вторгнення РФ "Нельсон" був президентом Національної асоціації мотоциклістів України та одним із засновників київського "Пласту".

За часів АТО командував батальйоном спецпризначення "Гарпун" у складі МВС, очолював контрдиверсійну групу у складі СБУ.

За словами спікера Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, були певні причини, щоб тривалий час не повідомляти про загибель військового. Під час оборони Києва Жук був уже непризовного віку, жоден підрозділ його не брав.

Однак військовий не міг сидіти склавши руки, тож сформував і озброїв ДФТГ "Вільна Україна" при 112-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ.

"Це було одне з найдієвіших і найбоєздатніших ДФТГ", — підкреслив Ковальов.

Нагадаємо, переможець 6-го сезону шоу "Танцюють всі!" Володимир Раков загинув під час боїв з окупантами у віці 30 років.

На початку січня стало відомо про загибель в Україні 26-річного шотландця Джордана Маклахлана. Він служив у лавах ЗСУ військовим медиком.