"Жив і помер героєм": у бою зі ЗС РФ загинув співзасновник "Гострих Картузов" Антон Спіцин

Антон Спіцин отримав у бою з окупантами несумісні з життям поранення. Військові відомого харківського підрозділу Нацгвардії захищали Вовчанськ, а потім їх перекинули на оборону Покровська.

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Під час боїв із російськими окупантами загинув Антон Спіцин, співзасновник відомого харківського підрозділу "Гострі Картузи" Національної гвардії України. Про це повідомив його брат Олександр у Facebook.

Підрозділ "Гострі Картузи" належить до Національної гвардії України

Антон Спіцин отримав у бою несумісні з життям поранення

"Сьогодні для мене найчорніший і найважчий день у житті. Сьогодні мене покинув мій рідний брат. Найближча і найрідніша для мене людина. Важко писати і згадувати життя Антона, він жив героєм і помер героєм... Спи спокійно, брате", — написав він.

Підрозділ "Гострі Картузи" належить до Національної гвардії України. За даними ЗМІ, військові захищали Харківську область із лютого 2022 року. Добровольці пішли на фронт у цивільному одязі, з трофейною та волонтерською зброєю.

Згодом "Картузи" стали частиною Сил оборони і виконували складні завдання на передовій. Бійці брали участь в обороні Вовчанська, а в жовтні 2024 року їх перекинули на захист Покровська Донецької області.

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