"Жив і помер героєм": у бою зі ЗС РФ загинув співзасновник "Гострих Картузов" Антон Спіцин
Антон Спіцин отримав у бою з окупантами несумісні з життям поранення. Військові відомого харківського підрозділу Нацгвардії захищали Вовчанськ, а потім їх перекинули на оборону Покровська.
Під час боїв із російськими окупантами загинув Антон Спіцин, співзасновник відомого харківського підрозділу "Гострі Картузи" Національної гвардії України. Про це повідомив його брат Олександр у Facebook.
Антон Спіцин отримав у бою несумісні з життям поранення
"Сьогодні для мене найчорніший і найважчий день у житті. Сьогодні мене покинув мій рідний брат. Найближча і найрідніша для мене людина. Важко писати і згадувати життя Антона, він жив героєм і помер героєм... Спи спокійно, брате", — написав він.
Підрозділ "Гострі Картузи" належить до Національної гвардії України. За даними ЗМІ, військові захищали Харківську область із лютого 2022 року. Добровольці пішли на фронт у цивільному одязі, з трофейною та волонтерською зброєю.
Згодом "Картузи" стали частиною Сил оборони і виконували складні завдання на передовій. Бійці брали участь в обороні Вовчанська, а в жовтні 2024 року їх перекинули на захист Покровська Донецької області.
Нацгвардійці підрозділу "Гострі картузи" раніше отримали унікальні подарунки від сценариста однойменного культового серіалу Стівена Найта з автографом виконавця головної ролі — Кілліана Мерфі.
Фокус раніше писав про смерть 24-річного пілота Повітряних сил ЗСУ Івана Болотова під час виконання бойового завдання. Незважаючи на такий молодий вік, Болотов був грамотним і досвідченим воїном.
Наприкінці січня стало відомо про загибель на фронті 68-річного командира штурмової групи Костянтина Жука. Військовий прикрив відхід побратимів під час операції.