"Ему было всего 24": в бою с российскими оккупантами погиб летчик-истребитель ВСУ

Несмотря на молодой возраст Иван Болотов был грамотным и опытным воином, который беспощадно бил оккупанта на всех его подступах и направлениях фронта, говорят в его бригаде.

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После выполнения боевого задания не вернулся пилот Воздушных сил ВСУ 24-летний Иван Болотов. О гибели украинского летчика сообщили на странице 831-й бригады тактической авиации.

"Погиб в бою. Так смело защищать и так отчаянно сражаться в небе за Украину почти три года полномасштабной войны могут только лучшие воины мира. Не вернулся с боевого задания наш побратим, большой патриот своей страны — летчик-истребитель Воздушных Сил капитан Иван Болотов. Он останется для нас примером высокого мужества, несокрушимости и жажды победы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилоту было всего 24, но он был грамотным и опытным воином, который беспощадно бил оккупанта на всех его подступах и направлениях фронта.

Иван Болотов

В бригаде выразили соболезнования родным Ивана. Других подробностей гибели украинского Героя не сообщили.

Напомним, что ранее известный украинский летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус", который погиб в августе 2023 года, посмертно получил звание "Герой Украины". Кроме него звание присвоили еще 17 защитникам.

24 января сообщалось, что украинский летчик-ас выполнил фигуру высшего пилотажа, показав вооружение Су-27. Он совершил маневр "перекат" над ведущим самолетом, во время которого под крыльями засветились американские корректируемые авиабомбы GBU-39.