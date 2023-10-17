С могилы "Джуса" в Киеве снова украли шевроны: полиция открыла производство (фото)

Шевроны с могилы украинского летчика исчезали уже несколько раз. На этот раз воров зафиксировали камеры наблюдения.

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Полиция Киева открыла уголовное производство из-за похищения шевронов с могилы погибшего украинского летчика Андрея Пильщикова ("Джуса"). Это квалифицировали как надругательство над могилой военнослужащего. Об открытии уголовного производства сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что к правоохранителям родные пилота не обращались, а дело в полиции начали расследовать после того, как в сети обнародовали информацию о краже.

"Во время мониторинга сети интернет полицейские обнаружили публикацию с информацией о том, что на одном из столичных кладбищ с могилы Украинского Защитника похищены вещи. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УКУ. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников", — говорится в сообщении.

Ранее об очередной краже шевронов с могилы Андрея Пильщикова сообщила его девушка Мелания Подоляк. Она проинформировала, что на этот раз воры попали в объектив камеры наблюдения на Аскольдовой могиле, где похоронен "Джус".

Впервые шевроны с могилы пилота украли 5 сентября, после чего Мелания установила там витрину, чтобы уберечь их.

Один из самых опытных пилотов украинской авиации Андрей Пильщиков погиб 25 августа в Житомирской области. Тогда столкнулись два учебно-боевых самолета L-39, в результате чего погиб летчик Андрей "Джус" Пильщиков и двое других пилотов — Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

29 августа в Киеве состоялась церемония прощания с "Джусом". Информацию о месте захоронения Андрея Пильщикова не уточняли, однако вандалам удалось ее найти.