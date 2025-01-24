Украинский летчик-ас исполнил фигуру высшего пилотажа, показав вооружение Су-27 (видео)

Один из истребителей совершил маневр "перекат" над ведущим самолетом, во время которого под крыльями засветились американские корректируемуе авиабомбы GBU-39.

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В Сети появилось видео, демонстрирующее одновременное нахождение в воздухе двух истребителей Су-27 Воздушных сил Украины. На кадрах видно, как один из летчиков совершает маневр "перекат" вокруг другого истребителя, демонстрируя установленное вооружение.

Ролик подтверждает, что украинские Су-27 были модернизированы для применения американских корректируемых авиабомб GBU-39. Этот факт указывает на недавнюю дату съемки, поскольку переоборудование началось лишь осенью 2024 года. Так в октябре впервые появилась информация об оснащении Су-27 бомбами GBU-39. До этого такие устройства использовались только на МиГ-29.

Для загрузки бомб используются специальные стойки BRU-61, которые рассчитаны на размещение до четырех боеприпасов, а также оснащены адаптером, совместимым с пилонами Су-27. При этом максимальная боевая нагрузка истребителя позволяет нести до восьми бомб GBU-39, что значительно расширяет его ударный потенциал.

Гибкость и стратегическое значение Су-27

Комментируя видео обозреватели Bulgarian Military отметили, что подкрыльевые пилоны Су-27 также были оснащены ракетами класса "воздух-воздух" Р-27 и Р-73 советского производства, которые предназначены для выполнения различных задач.

С тактической точки зрения, такая гибкость позволяет украинским истребителям выполнять как операции по завоеванию превосходства в воздухе, так и наносить точечные удары по критически важным целям противника.

Таким образом, значение Су-27 для украинских ВВС невозможно переоценить. В то время как МиГ-29, еще один основной истребитель советской эпохи в арсенале Украины, более широко доступен у западных союзников, Су-27 остается уникальным активом.

Так как западные страны не могут поставлять эти самолеты на Украину, модернизация и техническое обслуживание истребителей имеют важное значение для оборонной стратегии страны. Су-27 не только обладает большей дальностью полета и вооружением по сравнению с МиГ-29, но и символизирует технические возможности украинских Военно-воздушных сил.

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