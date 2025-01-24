Український льотчик-ас виконав фігуру вищого пілотажу, показавши озброєння Су-27 (відео)

Один із винищувачів здійснив маневр "перекат" над провідним літаком, під час якого під крилами засвітилися американські кориговані авіабомби GBU-39.

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У мережі з'явилося відео, що демонструє одночасне перебування в повітрі двох винищувачів Су-27 Повітряних сил України. На кадрах видно, як один з льотчиків здійснює маневр "перекат" навколо іншого винищувача, демонструючи встановлене озброєння.

Ролик підтверджує, що українські Су-27 були модернізовані для застосування американських коригованих авіабомб GBU-39. Цей факт вказує на недавню дату зйомки, оскільки переобладнання почалося лише восени 2024 року. Так у жовтні вперше з'явилася інформація про оснащення Су-27 бомбами GBU-39. До цього такі пристрої використовувалися тільки на МіГ-29.

Для завантаження бомб використовуються спеціальні стійки BRU-61, які розраховані на розміщення до чотирьох боєприпасів, а також оснащені адаптером, сумісним з пілонами Су-27. Водночас максимальне бойове навантаження винищувача дає змогу нести до восьми бомб GBU-39, що значно розширює його ударний потенціал.

Гнучкість і стратегічне значення Су-27

Коментуючи відео, оглядачі Bulgarian Military зазначили, що підкрильові пілони Су-27 також були оснащені ракетами класу "повітря-повітря" Р-27 і Р-73 радянського виробництва, які призначені для виконання різних завдань.

З тактичного погляду, така гнучкість дає змогу українським винищувачам виконувати як операції із завоювання переваги в повітрі, так і завдавати точкові удари по критично важливих цілях противника.

Отже, значення Су-27 для українських ВПС неможливо переоцінити. У той час як МіГ-29, ще один основний винищувач радянської епохи в арсеналі України, більш широко доступний у західних союзників, Су-27 залишається унікальним активом.

Оскільки західні країни не можуть постачати ці літаки в Україну, модернізація і технічне обслуговування винищувачів мають важливе значення для оборонної стратегії країни. Су-27 не тільки має більшу дальність польоту та озброєння, як порівняти з МіГ-29, а й символізує технічні можливості українських Військово-повітряних сил.

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Раніше Фокус переклав статтю колишнього офіцера американських ВПС Крістіана Д. Орра про критику винищувача F-35 Lightning II. Періодично на адресу передової машини лунають невтішні слова, проте повітряні сили Ізраїлю та Австралії хвалять F-35 за його надійність.