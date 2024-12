Стелс-истребитель F-35 в двух словах: все плохо?

Периодически в адрес передовой машины звучит критика, однако воздушные силы Израиля и Австралии хвалят F-35 за его надежность. Возможно, с индивидуально модифицированной версией Lightning II ситуация иная.

Программу F-35 Lightning II ругают американцы, но хвалят зарубежные партнеры. Пока в США обращают внимание на высокую стоимость истребителя, логистические проблемы и бюрократическую неэффективность программы, союзники, такие как Израиль и Австралия, в восторге от его характеристик. Тем временем израильский вариант F-35I только выигрывает от индивидуальных модификаций и поставленной на поток оборонной бюрократии.

Фокус перевел статью бывшего офицера американских ВВС Кристиана Д. Орра о критике истребителя F-35 Lightning II.

Дорогостоящий беспорядок? F-35 Lightning II критикуют в США за высокую стоимость и проблемы с эксплуатацией, но такие страны, как Израиль и Австралия, добились значительных успехов с этим самолетом.

Воздушные силы Израиля (IAF), использующие адаптированный вариант F-35I Adir, эффективно применяют его в бою благодаря индивидуальным модификациям, разработанных с учетом их потребностей.

Аналогично, Королевские ВВС Австралии (RAAF) хвалят F-35 за его функциональную совместимость и надежность, отмечая лишь незначительные проблемы.

Этот контраст подчеркивает различия в бюрократических системах и оперативной направленности разных стран.

Несмотря на скептицизм внутри страны, США также доказали боевую эффективность F-35 во всех трех вариантах.

Читая и слушая пугающие истории о программе создания стелс-истребителя пятого поколения F-35 Lightning II – будь то в руках ВВС, ВМС или Корпуса морской пехоты США, – можно решить, что это крайне ненадежная и слишком дорогая боевая птица.

Мой коллега по The National Interest Харрисон Касс рассказывает о цене самолета в 80 миллионов долларов. Другой коллега пишет об общей пожизненной стоимости Lightning II в два триллиона долларов. И еще одна коллега, Майя Карлин, критикует недостаточную дальность полета варианта F-35C.

В конце концов, Джоэл Хруска из Extreme Tech заходит так далеко, что нелестно называет F-35 откровенным "провалом".

Однако, судя по очереди из иностранных покупателей, приобретающих Lightning II, можно начать сомневаться, что речь идет об одном и том же самолете.

Эти зарубежные заказчики, похоже, вполне довольны своими F-35.

Мы рассмотрим два конкретных примера, чтобы понять причины таких кардинальных отличий.

Пример Израиля

Израильские ВВС (IAF) стали первой страной, применившей F-35 в бою, проведя в мае 2018 года пресловутое "боевое крещение" варианта F-35I Adir ("Mighty One") против целей "Хезболлы" в Ливане. (Быть первой страной, испытывающей истребитель американского производства, стало своего рода традицией IAF: они также стали первыми, кто использовал в бою F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon [он же "Гадюка"]).

Из всего, что я читал и слышал, у IAF исключительно положительные отзывы о своих "Адирах".

Ключевым фактором успеха F-35 в IAF является то, что Израиль – единственная страна с индивидуально модифицированной версией Lightning II. Цитируя вышеупомянутую Майю Карлин:

"Компания Lockheed-Martin отказалась от модификации F-35 по заказу государства-клиента. Израилю удалось обойти это препятствие и привлечь к приобретению истребителей местных оборонных подрядчиков. Такая сделка позволила производить сложные шлемы и крылья в Израиле силами собственной оборонной промышленности, оплачиваемой за счет американской военной помощи… Вариант F-35I можно модифицировать силами израильских ВВС".

Это не удивительно. Учитывая, что Израиль, по сути, провел всю свою жизнь в окружении врагов и поэтому находится в состоянии почти постоянной войны, можно с уверенностью утверждать, что израильские высокопоставленные военные чиновники (как в форме, так и гражданские) испытывают гораздо большее чувство ответственности за преодоление бюрократической волокиты и борьбу за территорию, чем их коллеги в Штатах.

Как говорит теоретик ВВС начала XX века Джулио Доухет, "гибкость – ключ к воздушной мощи".

Пример Австралии

В сентябре этого года я имел честь взять интервью у коммодора Ангуса Портера, военно-воздушного атташе Королевских ВВС Австралии (RAAF) в посольстве Австралии в Вашингтоне. Когда я спросил Портера о F-35 его страны и о том, как они себя проявляют, он ответил следующее:

"Общее мнение таково: мы любим их, мы считаем их фантастическими".

Единственное замечание, которое у него возникло, и то незначительное, – это некоторые проблемы с коррозией, но он быстро добавил, что эти проблемы решаемы. Он также высоко оценил оперативную совместимость Joint Strike Fighter (JSF) и его способность взаимодействовать с JSF региональных союзников, включая неанглоязычных, таких как Япония и Южная Корея.

Так в чем же разница?

Итак, в чем причина этих невероятных отличий? Что IAF и RAAF делают правильно со своими F-35s/Joint Strike Fighters, и что американцы делают неправильно с нашими?

Основываясь на личном опыте бывшего офицера ВВС США, частного военного подрядчика за рубежом и подрядчика Пентагона, я должен сказать, что Израиль и Австралия, будучи небольшими странами с соответственно меньшими вооруженными силами, не обладают такими раздутыми бюрократическими структурами в своих военно-промышленных комплексах, как мы. Чтобы лучше понять, насколько запутанной, экономически неэффективной и политически ангажированной является система закупок Министерства обороны США, прочтите бестселлер Хедрика Смита "The Power Game: How Washington Works", удостоенный Пулитцеровской премии.

С американской стороны тоже не все так мрачно и плохо

Важно помнить и о том, что, несмотря на проблемы со штатовскими Lightning II, вооруженные силы США успешно применяют в бою три варианта F-35 (хотя, как уже отмечалось, израильские Lightning опередили своих американских коллег):

В сентябре 2018 года Корпус морской пехоты США провел первую "обкатку" F-35B, нанеся удар по цели талибов в Афганистане.

В апреле 2019 года настала очередь F-35A и ВВС США, которые использовали их пару для нанесения авиаудара по целям "Исламского государства" в Вади Ашай, Ирак, в поддержку Объединенной оперативно-тактической группы (Combined Joint Task Force-Operation Inherent Resolve).

В этом году мы снова возвращаемся к старым добрым Teufelhunden ("дьявольским псам"), то есть к морским пехотинцам США, которые на этот раз первыми применили F-35C в бою, что подробно описано в пресс-релизе от 18 ноября 2024 года, выпущенном офисом по связям с общественностью 3-й авианосной ударной группы.

Об авторе

Кристиан Д. Орр – бывший офицер ВВС, сотрудник федеральных правоохранительных органов и частный военный подрядчик (работал в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Косово, Японии, Германии и Пентагоне). Крис получил степень бакалавра в области международных отношений в Университете Южной Калифорнии (USC) и степень магистра в области разведки (с уклоном в изучение терроризма) в Американском военном университете (AMU). Он также публиковался в журналах The Daily Torch и The Journal of Intelligence and Cyber Security.