В Южной Корее истребитель KF-16 случайно сбросил авиабомбы на жилой район города (фото)

В результате нештатного сброса боеприпасов MK-82 пострадало семь человек. Также были повреждены несколько домов и церковь.

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Во время учений военно-воздушных сил Южной Кореи произошел инцидент с боевым самолетом. Истребитель KF-16 случайно сбросил восемь бомб MK-82 за пределами учебного полигона в городе Почхон, расположенном в 42 километрах от Сеула. В результате происшествия пострадали семь гражданских, сообщило агентство Yonhap.

Инцидент произошел в 10:04 по местному времени. Бомбы были сброшены за пределами назначенного полигона, что привело к повреждению нескольких домов и церкви.

Причины несанкционированного сброса боеприпасов выясняются. Военно-воздушные силы Южной Кореи выразили глубокое сожаление по поводу случившегося и пообещали провести тщательное расследование причин инцидента. Также они заверили, что будет оказана необходимая помощь пострадавшим и произведена компенсация за причиненный ущерб.

Взрыв в городе Почхон, Южная Корея Фото: Открытые источники

Разуршения в городе Почхон Фото: Открытые источники

Разуршения в городе Почхон Фото: Открытые источники

Отметим, что этот случай произошел на фоне роста напряженности на Корейском полуострове. В конце февраля Северная Корея провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет, после чего лидер КНДР Ким Чен Ын приказал перевести ядерные силы страны в полную боевую готовность.

Таким образом южнокорейские вооруженные силы продолжают усиленную подготовку, учитывая возрастающую угрозу в регионе.

Кратко о самолете KF-16

KF-16 — это южнокорейская версия американского истребителя F-16 Fighting Falcon, производимая по лицензии для Военно-воздушных сил Республики Корея. Эти самолеты играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны. В последние годы Сеул инициировал программу модернизации своего парка KF-16, чтобы соответствовать современным требованиям воздушного боя. Ожидается, что после модернизации самолеты будут доведены до стандарта F-16V Viper — новейшей модификации F-16. Обновления включают новую приборную панель с центральным многофункциональным дисплеем, модернизированную систему управления полетными заданиями и высокоскоростную шину данных для связи всех бортовых систем.

Напомним, в Южной Корее разрабатывается истребитель KF-21, как более доступная альтернатива американскому стелс-истребителю F-35. В отличие от Lockheed Martin F-35 Lightning II, который является дорогостоящим самолетом пятого поколения, KF-21 ориентирован на баланс между высокой боевой эффективностью и экономичностью.