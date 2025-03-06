У Південній Кореї винищувач KF-16 випадково скинув авіабомби на житловий район міста (фото)

Унаслідок позаштатного скидання боєприпасів MK-82 постраждало семеро людей. Також було пошкоджено кілька будинків і церкву.

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Під час навчань військово-повітряних сил Південної Кореї стався інцидент з бойовим літаком. Винищувач KF-16 випадково скинув вісім бомб MK-82 за межами навчального полігону в місті Почхон, розташованому за 42 кілометри від Сеула. Унаслідок події постраждали семеро цивільних, повідомило агентство Yonhap.

Інцидент стався о 10:04 за місцевим часом. Бомби були скинуті за межами призначеного полігону, що призвело до пошкодження кількох будинків і церкви.

Причини несанкціонованого скидання боєприпасів з'ясовують. Військово-повітряні сили Південної Кореї висловили глибокий жаль з приводу того, що сталося, і пообіцяли провести ретельне розслідування причин інциденту. Також вони запевнили, що буде надано необхідну допомогу постраждалим і здійснено компенсацію за завдані збитки.

Вибух у місті Почхон, Південна Корея Фото: Відкриті джерела

Разуршения в місті Почхон Фото: Відкриті джерела

Разуршения в місті Почхон Фото: Відкриті джерела

Зазначимо, що цей випадок стався на тлі зростання напруженості на Корейському півострові. Наприкінці лютого Північна Корея провела випробувальний пуск стратегічних крилатих ракет, після чого лідер КНДР Кім Чен Ин наказав перевести ядерні сили країни в повну бойову готовність.

Таким чином південнокорейські збройні сили продовжують посилену підготовку з огляду на зростаючу загрозу в регіоні.

Коротко про літак KF-16

KF-16 — це південнокорейська версія американського винищувача F-16 Fighting Falcon, вироблена за ліцензією для Військово-повітряних сил Республіки Корея. Ці літаки відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності країни. Останніми роками Сеул ініціював програму модернізації свого парку KF-16, щоб відповідати сучасним вимогам повітряного бою. Очікується, що після модернізації літаки будуть доведені до стандарту F-16V Viper — новітньої модифікації F-16. Оновлення включають нову приладову панель з центральним багатофункціональним дисплеєм, модернізовану систему управління польотними завданнями і високошвидкісну шину даних для зв'язку всіх бортових систем.

Нагадаємо, у Південній Кореї розробляється винищувач KF-21, як більш доступна альтернатива американському стелс-винищувачу F-35. На відміну від Lockheed Martin F-35 Lightning II, який є дорогим літаком п'ятого покоління, KF-21 орієнтований на баланс між високою бойовою ефективністю та економічністю.