Артист балета Полунин, который поддерживал россиян, планирует сменить гражданство (фото)

В 2024 году хореограф покинул Россию. До этого он активно поддерживал российских оккупантов и сделал три татуировки с Путиным.

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Артист балета Сергей Полунин, который родом из Украины, но поддержал путинский режим, планирует сменить гражданство и перебрался в Израиль. Об этом уроженец Херсона рассказал в Instagram.

В начале полномасштабной войны он открыто поддержал Путина и даже сделал себе татуировки с его портретом. А позже артист выехал из РФ, где жил последние годы и получил российское гражданство.

"Самый известный еврейский танцовщик балета в мире. Я защищаю русских, Путина и евреев. Израильский паспорт вскоре был бы замечательным", — отметил хореограф.

В частности, Полунин сделал себе еще одну татуировку — набил на виске звезду Давида.

Сергей Полунин Фото: Instagram Sergei Polunin

Кто такой Сергей Полунин

Артист балета родом из Херсона, который был оккупирован россиянами в 2022 году. Полунин получил образование в Киевском хореографическом училище, после чего учился в Лондоне. В 2018 году хореограф, который уже жил в РФ, получил российское гражданство.

Полунин был руководителем Севастопольского театра оперы и балета в оккупированном Крыму. Активно выступал в России и поддерживал вражескую армию, в частности, собирая деньги на дроны и тепловизоры.

В декабре 2024 года Сергей Полунин объявил об эмиграции из России, заявив, что "свою миссию" там он выполнил и что сейчас ему "нужно пройти" другой путь.

Сергей Полунин сделал татуировки с Путиным Фото: Instagram Sergei Polunin

Напомним, Сергей Полунин попал в скандал из-за танца с упоминанием о погибших в Украине россиянах.

Также Фокус писал о встрече Полунина с Шоном Пенном.