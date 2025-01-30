Ярый сторонник Путина Полунин засветился в компании Шона Пенна, поддержавшего Украину

Известный танцовщик Сергей Полунин, который сделал себе сразу три татуировки с Путиным, встретился с актером Шоном Пенном, который подарил свой "Оскар" Зеленскому.

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Артист балета Сергей Полунин, который начинал свою карьеру в Херсоне, но поддержал вторжение РФ в Украину и был доверенным лицом Владимира Путина, появился в компании актера Шона Пенна, который симпатизирует Украине, и заявил, что хочет "организовать секретную встречу на Кубе между Россией и США". Пост Полунин опубликовал в своем Instagram.

18 декабря танцор объявил об эмиграции из России, заявив, что "свою миссию" в России он выполнил и что сейчас ему "нужно проделать" другой путь. Направление этого пути уроженец Украины не уточнил. А теперь он объявился в компании голливудского актера Шона Пенна, который был в Украине во время полномасштабного вторжения России, снял об этом документальный фильм и даже подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому свой "Оскар". Где было сделано фото, Полунин не уточнил. Зато он рассказал о своих дальнейших планах, причем на английском языке. С 2007 по 2012 годы Сергей Полунин был ведущим солистом британского Королевского балета.

Пост Сергея Полунина. На фото он сам, его жена Елена и актер Шон Пенн Фото: Instagram Sergei Polunin

"В начале конфликта между Украиной и Россией я попросил Шона помочь, и он великодушно предложил организовать секретную встречу на Кубе между Россией и США. К сожалению и очень-очень разочаровывающе, но в России мое предложение было отклонено даже без попытки", — пожаловался артист.

Полунин сообщил, что "президент России всегда говорил, что Россия будет разговаривать только с США, но на самом деле произошло следующее: Россия использовала турецкую площадку и начала прямые переговоры с Украиной", что по мнению Полунина не привело ни к каким результатам.

"В результате погибло более миллиона человек, детей, пожилых людей, талантливых молодых мужчин и женщин. Миллионы людей потеряли дома и испытали ужас и боль", — написал Полунин и поблагодарил Пенна, сказав, что он "хороший человек".

Кто такой Сергей Полунин

Балетный танцовщик Сергей Полунин родился в Херсоне и закончил Киевское хореографическое училище. С 2007 по 2012 годы он был ведущим солистом британского Королевского балета, позже выступал в Баварской опере. Полунин имеет гражданство Сербии.

Сергей Полунин набил себе сразу три портрета Путина Фото: Instagram Sergei Polunin

В 2018 году, получив гражданство Российской Федерации, Сергей Полунин начал активно поддерживать кремлевскую власть. Он набил себе три татуировки с изображением Владимира Путина. При этом на руке Полунина набит тризуб — основной элемент герба Украины, а на животе – неоязыческий коловрат.

Сергей Полунин танцует под песню Шамана "Встанем!" Фото: Instagram Sergei Polunin

Он был руководителем Севастопольского театра оперы и балета в оккупированном Крыму. Активно выступал в России и поддерживал российскую армию, в частности собирая деньги на дроны и тепловизоры, в том числе и для оккупантов, которые находятся на Херсонском направлении.

Сергей Полунин с российскими оккупантами Фото: Instagram Sergei Polunin

А в июне 2024 года Полунин встречался с племянницей российского президента Владимира Путина Анной Цивилевой, которая занимает пост замминистра обороны РФ.

Сергей Полунин и замминистра обороны РФ Анна Цивилева Фото: Instagram Sergei Polunin

Но 11 декабря 2024 года Полунина уволили с поста руководителя театра в Севастополе, в тот же день министерство культуры РФ назначило на эту должность солиста Большого и Мариинского театров Ильдара Абдразакова. Также шоу Полунина отменили. Через семь дней он заявил, что покидает РФ, заявив, что ему "угрожают". Сергей Полунин женат на фигуристке Елене Ильиных. У них трое сыновей: Мир, Дар и Эра.

Сергей Полунин и российский пропагандист Владимир Соловьев Фото: Instagram Sergei Polunin

Напомним, Шон Пенн, с которым встречался Сергей Полунин, неоднократно заявлял о своей поддержке Украины в войне против России. Он даже заявлял, что готов "переплавить" свой "Оскар" в пули для украинских солдат.

А также Шон Пенн говорил, что "выстрелил бы в Путина", если бы встретил его.