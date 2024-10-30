Племянница Путина из Министерства обороны РФ попала под санкции США
В санкционных списках оказалась замминистра обороны Анна Цивилева и еще четыре топ-чиновника из Министерства обороны РФ.
Министерство финансов США внесло в санкционные списки заместителей министра обороны России Павла Фрадкова, Андрея Булыгу, Александра Фомина, Виктора Горемыкина и Анну Цивилеву, племянницу российского президента Владимира Путина. Об этом в среду, 30 октября, сообщила пресс-служба Минфина США.
Фомина назначили заместителем министра обороны в начале 2017 года, Горемыкина — в июле 2022 года, Булыгу — в марте 2024 года, а Фрадкова — в июне, уже после назначения Андрея Белоусова новым главой Минобороны РФ. Ранее Фрадков работал заместителем руководителя делами президента РФ. Отец Фрадкова — Михаил Фрадков, бывший директор Службы внешней разведки и премьер-министр РФ.
Под санкции также попала и двоюродная племянница диктатора Владимира Путина Анна Цивилева (на сайте Минфина в скобках указана фамилия Путина).
В санкционный список добавили более 30 человек, среди которых есть не только россияне, но и граждане Индии, Китая, Турции, Швейцарии, Черногории и Чили.
Санкции коснулись также более сотни российских и международных компаний, таких как Чип и Дип, производитель полупроводников Ангстрем, разработчик авиационных и космических систем Звезда, а также нескольких научных институтов, в частности Института инженерной физики и Института проблем передачи информации.
Лицам, против которых введены санкции, запретят въезд в США, а их активы в стране заморозят. Также будет запрещено заключать сделки с компаниями, попавшими под санкции, и их активы тоже будут заморожены.
Что известно об Анне Цивилевой
Анна Цивилева — жена министра энергетики РФ и бывшего губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
В официальных сообщениях Кремля никогда не упоминалось о родственной связи Цивилевой с Путиным. В официальной биографии, которую публикуют кремлевские пропагандисты, сказано, что ее девичья фамилия Логинова, хотя на самом деле это фамилия по первому мужу.
Российские СМИ писали, что настоящая фамилия женщины — Путина, она дочь двоюродного брата российского диктатора Евгения Путина. В 90-х Путина вышла замуж за врача-психиатра Льва Логинова и сменила фамилию.
4 октября стало известно, что Путин присвоил своей племяннице Гражданской чин действительного государственного советника 3 класса, который соответствует воинским званиям генерал-майора и контр-адмирала.
Анна Цивилева занимает пост заместительницы министра обороны с июня 2024 года. Также она руководит фондом "Защитники Отечества".
Страны Евросоюза внесли Цивилеву в санкционные списки в декабре 2023 года.
Напомним, Анна Цивилева получила свою должность в Минобороны РФ в июне 2024 года. Путин тогда уволил четырех заместителей министра обороны и назначил свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву на одну из образовавшихся вакансий.