Чистки в Минобороны РФ: Путин уволил четырех замминистров и назначил племянницу

Должность получила Анна Цивилева. А еще одним замминистра обороны стал Павел Фрадков — сын бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова.

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Президент России Владимир Путин в понедельник уволил четырех заместителей министра обороны и назначил свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву на одну из образовавшихся вакансий. Об этом пишет Reuters.

Перестановки ознаменовали собой последний этап радикальной встряски, которую Путин начал в мае, когда неожиданно сместил своего давнего министра обороны Сергея Шойгу.

Спустя более двух лет после начала войны в Украине Путин, как считают журналисты, начал чистки в Минобороны РФ, чтобы дать понять, что он хочет избавиться от расточительства и коррупции в министерстве и более эффективно использовать военную экономику России для удовлетворения нужд солдат на фронте.

В ходе последних изменений Путин уволил заместителей министра обороны Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова. Генерал армии Попов не только освобожден от должности замминистра обороны, но и уволен с военной службы.

Он назначил Анну Цивилеву, дочь своего покойного двоюродного брата, заместителем министра обороны. В ее обязанности будет входить улучшение социальной и жилищной поддержки военнослужащих.

Анна Цивилева - двоюродная племенница Путина Фото: ТАСС

Ранее Путин назначил Цивилеву главой государственного фонда поддержки участников военных действий России в Украине.

Леонид Горнин, ранее занимавший пост первого заместителя министра финансов, теперь будет занимать должность первого заместителя министра обороны под руководством министра обороны Андрея Белоусова, экономиста без военного опыта, назначенного в прошлом месяце на замену Шойгу.

Главными задачами Горнина являются "повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств", заявили в Минобороны.

Новые замминистры обороны РФ Фото: "Первый канал"

Заместителями министра обороны также были названы Олег Савельев и Павел Фрадков, сын бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова. Фрадков будет курировать управление имуществом, землей и строительством, связанным с военными. Павел Фрадков с 2021 года был первым заместителем управляющего делами президента РФ. В указе о назначении в Минобороны говорится, что Фрадков-младший освобожден от ранее занимаемой должности.

Также Путин разрешил иметь в Минобороны 12 замминистра (ранее их было десять), в том числе двух первых.

Кто такая Анна Цивилева

Анна Цивилева — дочь покойного двоюродного брата Владимира Путина — Евгения Путина. В 2018 году она стала владелицей 70% компании "Колмар", одного из крупнейших российских угледобывающих предприятий. Российские оппозиционные СМИ писали, что Цивилева получила актив от друга Путина, бизнесмена Геннадия Тимченко — до этого ему принадлежали 60% "Колмара". После перехода под контроль Цивилевой и ее мужа, компания получила из бюджета 11 миллиардов рублей прямой поддержки, а также льготный кредит на 4 миллиарда рублей и налоговые преференции.

В 2023 году Цивилева возглавила государственный фонд поддержки участников войны "Защитники Отечества". Против нее введены санкции Евросоюза, Великобритании, Украины и Швейцарии.

Анна Цивилева Фото: Комсомольская правда

Цивилева замужем за бывшим губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, которого в мае 2024 года назначили министром энергетики. Цивилев стал губернатором Кемеровской области в 2018 году, после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек.

Анна Цивилева с мужем Фото: РИА Новости

Напомним, в ходе чисток в Минобороны РФ 23 апреля был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов. Его обвинили в получении взятки. С тех пор еще четыре высокопоставленных чиновника министерства и генерального штаба были арестованы по тем же обвинениям.