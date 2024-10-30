Племінниця Путіна з Міністерства оборони РФ потрапила під санкції США

У санкційних списках опинилася заступниця міністра оборони Анна Цівільова і ще чотири топчиновники з Міністерства оборони РФ.

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Міністерство фінансів США внесло до санкційних списків заступників міністра оборони Росії Павла Фрадкова, Андрія Булигу, Олександра Фоміна, Віктора Горемикіна та Анну Цівільову, племінницю російського президента Володимира Путіна. Про це в середу, 30 жовтня, повідомила пресслужба Мінфіну США.

Фоміна призначили заступником міністра оборони на початку 2017 року, Горемикіна — у липні 2022 року, Булигу — у березні 2024 року, а Фрадкова — у червні, вже після призначення Андрія Бєлоусова новим главою Міноборони РФ. Раніше Фрадков працював заступником керівника справами президента РФ. Батько Фрадкова — Михайло Фрадков, колишній директор Служби зовнішньої розвідки і прем'єр-міністр РФ.

Під санкції також потрапила і двоюрідна племінниця диктатора Володимира Путіна Анна Цівільова (на сайті Мінфіну в дужках вказано прізвище Путіна).

Анна Цівільова з чоловіком Сергієм Цівільовим Фото: РИА Новости

До санкційного списку додали понад 30 осіб, серед яких є не тільки росіяни, а й громадяни Індії, Китаю, Туреччини, Швейцарії, Чорногорії та Чилі.

Санкції торкнулися також понад сотні російських і міжнародних компаній, як-от Чіп і Діп, виробник напівпровідників Ангстрем, розробник авіаційних і космічних систем Звезда, а також кількох наукових інститутів, зокрема Інституту інженерної фізики та Інституту проблем передавання інформації.

Особам, проти яких запроваджено санкції, заборонять в'їзд до США, а їхні активи в країні заморозять. Також буде заборонено укладати угоди з компаніями, що потрапили під санкції, і їхні активи теж будуть заморожені.

Що відомо про Анну Цивільову

Анна Цивільова — дружина міністра енергетики РФ і колишнього губернатора Кемеровської області Сергія Цивільова.

В офіційних повідомленнях Кремля ніколи не згадувалося про родинний зв'язок Цивільової з Путіним. В офіційній біографії, яку публікують кремлівські пропагандисти, сказано, що її дівоче прізвище Логінова, хоча насправді це прізвище за першим чоловіком.

Анна Цивільова та її дядько Володимир Путін Фото: ТАСС

Російські ЗМІ писали, що справжнє прізвище жінки — Путіна, вона дочка двоюрідного брата російського диктатора Євгена Путіна. У 90-х Путіна вийшла заміж за лікаря-психіатра Льва Логінова і змінила прізвище.

4 жовтня стало відомо, що Путін присвоїв своїй племінниці Громадянській чин дійсного державного радника 3 класу, який відповідає військовим званням генерал-майора і контр-адмірала.

Анна Цивільова обіймає посаду заступниці міністра оборони з червня 2024 року. Також вона керує фондом "Захисники Вітчизни".

Країни Євросоюзу внесли Цивільову до санкційних списків у грудні 2023 року.

Нагадаємо, Анна Цивільова отримала свою посаду в Міноборони РФ у червні 2024 року. Путін тоді звільнив чотирьох заступників міністра оборони і призначив свою двоюрідну племінницю Ганну Цівільову на одну з вакансій, що утворилися.