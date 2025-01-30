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Затятий прихильник Путіна Полунін засвітився в компанії Шона Пенна, який підтримав Україну

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Фото: Instagram Sergei Polunin | Сергій Полунін і його дружина Олена з актором Шоном Пенном

Відомий танцівник Сергій Полунін, який зробив собі відразу три татуювання з Путіним, зустрівся з актором Шоном Пенном, який подарував свій "Оскар" Зеленському.

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Артист балету Сергій Полунін, який починав свою кар'єру в Херсоні, але підтримав вторгнення РФ в Україну і був довіреною особою Володимира Путіна, з'явився в компанії актора Шона Пенна, який симпатизує Україні, і заявив, що хоче "організувати секретну зустріч на Кубі між Росією і США". Пост Полунін опублікував у своєму Instagram.

18 грудня танцюрист оголосив про еміграцію з Росії, заявивши, що "свою місію" в Росії він виконав і що зараз йому "потрібно пройти" інший шлях. Напрямок цього шляху уродженець України не уточнив. А тепер він з'явився в компанії голлівудського актора Шона Пенна, який був в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії, зняв про це документальний фільм і навіть подарував президенту України Володимиру Зеленському свій "Оскар". Де було зроблено фото, Полунін не уточнив. Зате він розповів про свої подальші плани, причому англійською мовою. З 2007 по 2012 роки Сергій Полунін був провідним солістом британського Королівського балету.

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Пост Сергія Полуніна. На фото він сам, його дружина Олена та актор Шон Пенн
Фото: Instagram Sergei Polunin

"На початку конфлікту між Україною і Росією я попросив Шона допомогти, і він великодушно запропонував організувати секретну зустріч на Кубі між Росією і США. На жаль і дуже-дуже розчаровує, але в Росії мою пропозицію було відхилено навіть без спроби", — поскаржився артист.

Полунін повідомив, що "президент Росії завжди говорив, що Росія буде розмовляти тільки зі США, але насправді сталося наступне: Росія використовувала турецький майданчик і почала прямі переговори з Україною", що, на думку Полуніна, не призвело до жодних результатів.

"У результаті загинуло понад мільйон людей, дітей, літніх людей, талановитих молодих чоловіків і жінок. Мільйони людей втратили домівки і відчули жах і біль", — написав Полунін і подякував Пенну, сказавши, що він "хороша людина".

Хто такий Сергій Полунін

Балетний танцівник Сергій Полунін народився в Херсоні і закінчив Київське хореографічне училище. З 2007 по 2012 роки він був провідним солістом британського Королівського балету, пізніше виступав у Баварській опері. Полунін має громадянство Сербії.

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Сергій Полунін набив собі відразу три портрети Путіна
Фото: Instagram Sergei Polunin

У 2018 році, отримавши громадянство Російської Федерації, Сергій Полунін почав активно підтримувати кремлівську владу. Він набив собі три татуювання із зображенням Володимира Путіна. При цьому на руці Полуніна набитий тризуб — основний елемент герба України, а на животі — неоязичницький коловрат.

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Сергій Полунін танцює під пісню Шамана "Встанем!"
Фото: Instagram Sergei Polunin

Він був керівником Севастопольського театру опери та балету в окупованому Криму. Активно виступав у Росії та підтримував російську армію, зокрема збираючи гроші на дрони та тепловізори, зокрема й для окупантів, які перебувають на Херсонському напрямку.

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Сергій Полунін із російськими окупантами
Фото: Instagram Sergei Polunin

А в червні 2024 року Полунін зустрічався з племінницею російського президента Володимира Путіна Анною Цивілєвою, яка обіймає посаду заступника міністра оборони РФ.

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Сергій Полунін і заступник міністра оборони РФ Ганна Цивільова
Фото: Instagram Sergei Polunin

Але 11 грудня 2024 року Полуніна звільнили з посади керівника театру в Севастополі, того самого дня міністерство культури РФ призначило на цю посаду соліста Великого і Маріїнського театрів Ільдара Абдразакова. Також шоу Полуніна скасували. Через сім днів він заявив, що залишає РФ, заявивши, що йому "погрожують". Сергій Полунін одружений на фігуристці Олені Ільїних. У них троє синів: Мир, Дар і Ера.

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Сергій Полунін і російський пропагандист Володимир Соловйов
Фото: Instagram Sergei Polunin

Нагадаємо, Шон Пенн, з яким зустрічався Сергій Полунін, неодноразово заявляв про свою підтримку України у війні проти Росії. Він навіть заявляв, що готовий "переплавити" свій "Оскар" на кулі для українських солдатів.

А також Шон Пенн говорив, що "вистрілив би в Путіна", якби зустрів його.