Фанат Путина Полунин угодил в скандал из-за танца в память о погибших в Украине россиянах

Артист украинского происхождения возмутился тем, что власти Узбекистана лишили танцоров суточных денег и хотят отсудить у группы гонорар за концерт.

Related video

Российский артист балета Сергей Полунин пожаловался на травлю после концерта, который проходил в Узбекистане. Публикации с жалобами танцор опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.

В частности, Сергей Полунин вместе со своей командой устроили в Ташкенте шоу, посвященное погибшим российским солдатам в Украине. Местной публике артист балета демонстрировал танец под пропагандистскую песню исполнителя SHAMAN "Вставай".

По словам Сергея Полунина, во время выступления представители Фонда культурных инициатив Узбекистана, которые присутствовали на концерте, начали освистывать артистов за их поддержку вторжения ВС РФ.

"После того, как я станцевал соло про погибших русских солдат, песня добрая, песня про то, как мы благодарны им и что мы обязательно встретимся снова с ними. Сотрудники Фонда культурных инициатив Узбекистана решили себе позволить орать на весь театр: "Кто разрешил ему танцевать под эту песню?!" Что ее нужно было сразу выключить после того, как она зазвучала", — заявил Полунин и добавил, что после скандала на выступлении танцорам решили не платить суточное вознаграждение за продемонстрированный номер.

[ + – ] Сергей Полунин угодил в скандал из-за пропагандистского выступления в Узбекистане

Артист балета также пожаловался, что местные чиновники планируют отсудить у группы деньги, которые ранее были переданы за концерт. В ходе обращения Сергей Полунин призвал посольство РФ в Узбекистане вмешаться в ситуацию.

"Мы не должны прогибаться под такие вещи. Мы не должны позволять поступать так с русскими артистами, с русской культурой", — продолжил артист балета, родившийся в Херсоне, и назвал "позором" действия сотрудников Фонда культурных инициатив.

Стоит отметить, что через какое-то время Сергей Полунин удалил свой личный аккаунт из Instagram.

[ + – ] Танцор балета Сергей Полунин удалил Instagram после скандала в Узбекистане

Артист балета Сергей Полунин — кто это?

Сергей Полунин — российский артист балета украинского происхождения, который родился в Херсоне в 1989 году. Работал Премьером Королевского балета в Лондоне, а с 2019 года занимает должность директора Театра оперы и балета в оккупированном Севастополе.

Впервые Сергей Полунин угодил в скандал, когда после аннексии Крыма и войны на Донбассе выразил слова поддержки президенту России Владимиру Путину. Артист российского балета также набил на своей груди портрет главы Кремля и поблагодарил его за "добро".

В конце 2018 года Сергей Полунин заявил, что получил российское гражданство и назвал россиян "святыми людьми".

За пропагандистскую и антиукраинскую деятельность танцор Сергей Полунин был внесен в базу "Миротворца" в статусе "пособника сепаратистов и агентов Кремля".