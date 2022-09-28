Фанат Путіна Полунін потрапив у скандал через танець на згадку про загиблих в Україні росіян

Артист українського походження обурився тим, що влада Узбекистану позбавила танцюристів добових грошей і хоче відсудити у групи гонорар за концерт.

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Російський артист балету Сергій Полунін поскаржився на цькування після концерту в Узбекистані. Публікації зі скаргами танцюрист опублікував у своєму особистому мікроблозі в Instagram.

Зокрема, Сергій Полунін разом зі своєю командою влаштували у Ташкенті шоу, присвячене загиблим російським солдатам в Україні. Місцевій публіці артист балету демонстрував танець під пропагандистську пісню виконавця SHAMAN "Вставай".

За словами Сергія Полуніна, під час виступу представники Фонду культурних ініціатив Узбекистану, які були присутні на концерті, почали освистувати артистів за підтримку вторгнення ЗС РФ.

"Після того, як я станцював соло про загиблих російських солдатів, пісня добра, пісня про те, як ми вдячні їм і що ми обов'язково зустрінемося знову з ними. Співробітники Фонду культурних ініціатив Узбекистану вирішили собі дозволити кричати на весь театр: "Хто дозволив йому танцювати під цю пісню?!" Що її потрібно було одразу вимкнути після того, як вона зазвучала", — заявив Полунін і додав, що після скандалу на виступі танцюристам вирішили не платити добову винагороду за продемонстрований номер.

[ + – ] Сергій Полунін потрапив у скандал через пропагандистський виступ в Узбекистані

Артист балету також поскаржився, що місцеві чиновники планують відсудити у групи гроші, які раніше були передані за концерт. Під час звернення Сергій Полунін закликав посольство РФ в Узбекистані втрутитися у ситуацію.

"Ми не повинні прогинатися під такі речі. Ми не повинні дозволяти чинити так з російськими артистами, з російською культурою", — продовжив артист балету, який народився в Херсоні, і назвав "ганьбою" дії співробітників Фонду культурних ініціатив.

Варто зазначити, що через якийсь час Сергій Полунін видалив свій особистий обліковий запис із Instagram.

[ + – ] Танцюрист балету Сергій Полунін видалив Instagram після скандалу в Узбекистані

Артист балету Сергій Полунін – хто це?

Сергій Полунін – російський артист балету українського походження, який народився у Херсоні у 1989 році. Працював прем'єром Королівського балету в Лондоні, а з 2019 року обіймає посаду директора Театру опери та балету в окупованому Севастополі.

Вперше Сергій Полунін потрапив у скандал, коли після анексії Криму та війни на Донбасі висловив слова підтримки президенту Росії Володимиру Путіну. Артист російського балету також набив на своїх грудях портрет глави Кремля і подякував йому за "добро".

Наприкінці 2018 року Сергій Полунін заявив, що отримав російське громадянство та назвав росіян "святими людьми".

За пропагандистську та антиукраїнську діяльність танцюриста Сергія Полуніна було внесено до бази "Миротворця" у статусі "прибічника сепаратистів та агентів Кремля".