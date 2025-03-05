Артист балету Полунін, який підтримував росіян, планує змінити громадянство (фото)

У 2024 хореограф покинув Росію. До цього він активно підтримував російських окупантів та зробив три татуювання з Путіним.

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Артист балету Сергій Полунін, який родом з України, але підтримав путінський режим, планує змінити громадянство та перебрався до Ізраїлю. Про це уродженець Херсона розповів в Instagram.

На початку повномасштабної війни він відкрито підтримав Путіна і навіть зробив собі татуювання з його портретом. А пізніше артист виїхав з РФ, де жив останні роки та отримав російське громадянство.

"Найвідоміший єврейський танцівник балету у світі. Я захищаю росіян, Путіна та євреїв. Ізраїльський паспорт незабаром був би чудовим", — зазначив хореограф.

Зокрема, Полунін зробив собі ще одне татуювання — набив на скроні зірку Давида.

Сергій Полунін Фото: Instagram Sergei Polunin

Хто такий Сергій Полунін

Артист балету родом з Херсона, який був окупований росіянами у 2022 році. Полунін здобув освіту в Київському хореографічному училищі, після чого навчався в Лондоні. У 2018 році хореограф, який уже мешкав у РФ, отримав російське громадянство.

Полунін був керівником Севастопольського театру опери та балету в окупованому Криму. Активно виступав у Росії та підтримував ворожу армію, зокрема збираючи гроші на дрони та тепловізори.

У грудні 2024 Сергій Полунін оголосив про еміграцію з Росії, заявивши, що "свою місію" там він виконав і що зараз йому "потрібно пройти" інший шлях.

Сергій Полунін зробив татуювання з Путіним Фото: Instagram Sergei Polunin

Нагадаємо, Сергій Полунін потрапив у скандал через танець із згадкою про загиблих в Україні росіян.

Також Фокус писав про зустріч Полуніна з Шоном Пенном.