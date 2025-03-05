В небе над Средиземным морем российский самолет совершил "агрессивные действия": детали (видео)

Российский самолет Су-35 совершил "преднамеренные" и "агрессивные" действия, которые угрожали полету французского летательного судна в международном воздушном пространстве.

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Истребитель РФ летал в международном воздушном пространстве над Средиземноморьем, где в это время находился разведывательный французский беспилотник Reaper. Он умышленно пролетел слишком близко к беспилотнику несколько раз, из-за чего мог спровоцировать потерю контроля над ним. Об инциденте в воздушном пространстве сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в сети X 4 марта.

Само событие, как отметил Лекорню, произошло в воскресенье, 2 марта. По его информации, французский беспилотник выполнял в это время разведывательные действия над восточной территорией Средиземного моря.

"Три последовательных близких пролета могли привести к потере контроля над беспилотником", — отметил он.

По мнению чиновника, таким образом Россия пытается продемонстрировать стремление ограничить свободное пользование общим воздушным международным пространством над Средиземноморьем. Лекорню также добавил в своей заметке, что такие действия являются "неприемлемыми".

"Это преднамеренные, непрофессиональные и агрессивные действия", — пишет французский чиновник.

Также министр прикрепил видео инцидента, на котором можно увидеть, как российский истребитель пролетает вблизи французского воздушного судна.

Чиновник заверил, что Франция будет продолжать работать над защитой свободы движения в международном воздушном пространстве.

Отметим, что российские самолеты не впервые являются участниками инцидентов над международными территориями. Похожая ситуация случилась в зоне действия ПВО Аляски, где зафиксировали движение военного самолета РФ. Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отмечало, что такие ситуации происходят не впервые. Об этом стало известно 19 февраля.

Ранее также инцидент с участием российского судна случился над территорией Польши, когда разведывательный самолет Су-24МР ВС РФ пересек воздушное пространство страны и вошел на расстояние 6,5 км от границы со стороны Крулевецкой области. Подробнее об этом Фокус писал 12 февраля.

Недавно также стало известно, что до взрывов на судах в Средиземном море все корабли заходили в российские порты. Подробности инцидентов Фокус рассказывал 20 февраля.