У небі над Середземним морем російський літак здійснив "агресивні дії": деталі (відео)

Російський літак Cу-35 здійснив "навмисні" та "агресивні" дії, які загрожували польоту французького літального судна у міжнародному повітряному просторі.

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Винищувач РФ літав у міжнародному повітряному просторі над Середземномор'ям, де у цей час перебував розвідувальний французький безпілотник Reaper. Він зумисно пролетів надто близько до безпілотника кілька разів, через що міг спровокувати втрату контролю над ним. Про інцидент у повітряному просторі повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на своїй сторінці у мережі X 4 березня.

Сама подія, як зазначив Лекорню, відбулася у неділю, 2 березня. За його інформацією, французький безпілотник виконував у цей час розвідувальні дії над східною територією Середземного моря.

"Три послідовних близьких прольоти могли призвести до втрати контролю над безпілотником", — зазначив він.

На думку посадовця, у такий спосіб Росія намагається продемонструвати прагнення обмежити вільне користування спільним повітряним міжнародним простором над Середземномор'ям. Лекорню також додав у своєму дописі, що такі дії є "неприйнятними".

"Це навмисні, непрофесійні та агресивні дії", — пише французький посадовець.

Також міністр прикріпив відео інциденту, на якому можна побачити, як російський винищувач пролітає поблизу французького повітряного судна.

Чиновник запевнив, що Франція буде продовжувати працювати над захистом свободи руху у міжнародному повітряному просторі.

Зазначимо, що російські літаки не вперше є учасниками інцидентів над міжнародними територіями. Схожа ситуація трапилася у зоні дії ППО Аляски, де зафіксували рух військового літака РФ. Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) зазначало, що такі ситуації відбуваються не вперше. Про це стало відомо 19 лютого.

Раніше також інцидент за участі російського судна трапився над територією Польщі, коли розвідувальний літак Су-24МР ЗС РФ перетнув повітряний простір країни та увійшов на відстань 6,5 км від кордону зі сторони Крулевецької області. Детальніше про це Фокус писав 12 лютого.

Нещодавно також стало відомо, що до вибухів на суднах у Середземному морі усі кораблі заходили у російські порти. Подробиці інцидентів Фокус розповідав 20 лютого.