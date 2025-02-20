Вибухи на трьох танкерах впродовж місяця у Середземному морі: усі борти заходили у російські порти, — Reuters

Три окремі інциденти із невійськовими танкерами у Середземному морі були зафіксовані за останній місяць. Повідомляють, що ці випадки стали першими за останні десятиліття у центрі Середземного моря, коли були пошкоджені невійськові судна через вибухи.

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Впродовж останнього місяця було зафіксовано пошкодження через вибухи на півночі Італії на борту грецького танкера Seajewel, де через декілька хвилин пролунав ще один вибух. Інше судно, нафтовий танкер Seacharm, було пошкоджене біля турецького порту Джейхан: там також пролунали вибухи. Третій випадок трапився поблизу берегів Лівії, коли через вибухи зазнав ушкоджень танкер для перевезення хімікатів і продуктів "Грейс Феррум". З'ясувалося, що усі ці три окремих інциденти, що відбулися у різний час, пов'язані між собою: усі танкери перед цим заходили у російські порти. Про це повідомило видання Reuters 19 лютого.

"Всі три судна нещодавно заходили в російські порти", — йдеться у повідомленні видання.

Таку інформацію кореспонденти Reuters отримали на основі даних відстеження суден та власних джерел.

За їхнім повідомленням, серед представників судноплавної галузі зростає занепокоєння через таку кількість інцидентів у Середземному морі. Впродовж останніх десятиліть схожих випадків у центральній частині морського простору, які були б пов'язані із цивільними, не військовими, суднами, не було зафіксовано.

Водночас про причини, через які вибухи трапилися, і досі достеменно невідомі. Представники у галузі судноплавства та безпеки у Середземному морі поки що не повідомляли, що спричинило вибухи на усіх трьох суднах. Відомо лише, що наразі розслідуються причини вибухів на судні Seajewel: розслідувачі кажуть, що причиною може бути несправність чи закладений вибуховий пристрій.

Додамо, що танкер Seajewel, який було пошкоджено на півночі Італії, належить до бортів "тіньового" флоту Росії. Він неодноразово перевозив російську нафту таємно, обходячи санкції, які ввели на державу через повномасштабне вторгнення РФ до України. Подробиці про сам танкер та дані розслідування, яке здійснювали фахівці, Фокус розповідав в окремому матеріалі 18 лютого.

Також раніше повідомляли про диверсії, які влаштовує Росія у Балтійському морі. Польський адмірал сказав, що у такий спосіб Кремль дивиться на реакцію НАТО. Про це стало відомо у грудні 2024 року.