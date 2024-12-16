РФ руйнує комунікації в Балтійському морі: дивиться, як відреагує НАТО, — польський адмірал

За словами віцеадмірала Кшиштофа Яворського, Москва систематично використовує тактику диверсій, щоб приховати пересування своїх кораблів і перешкодити операціям інших країн у Балтійському морі.

Related video

Росія порушує мобільні комунікації та дані відстеження суден у всьому Балтійському морі, чим наражає на небезпеку судна і постачання енергоносіїв. Таку заяву зробив польський віцеадмірал Кшиштоф Яворський, який курирує цей район. Про це повідомляє Sky News.

Важливо

Обрив інтернет-кабелів у Балтійському морі: у WSJ оприлюднили деталі розслідування

Віцеадмірал Кшиштоф Яворський стверджує, що Москва систематично використовує таку тактику, щоб приховати пересування своїх кораблів і завадити операціям інших у морі, яке межує з вісьмома країнами НАТО і РФ. Робиться це для того, щоб перевірити, як відреагують західні країни.

"Гібридна війна в Балтійському морі — це найбільша проблема, з якою ми стикаємося", — сказав Яворський про практику проведення атак, поряд зі спробами порушити постачання енергоносіїв та інші системи.

Командувач Центру військово-морських операцій Польщі також назвав такі дії агресивною поведінкою Росії.

"Вони також перевіряють нас як Альянс, [щоб побачити], наскільки далеко вони можуть зайти", — уточнив він.

Важливо

Диверсія в Балтійському морі: судно, яке вважають причетним, не можуть обшукати без дозволу КНР

Росія заперечує звинувачення в саботажі проти країн Заходу і, своєю чергою, звинувачує Захід у спробах посіяти розбрат усередині Росії.

З 2022 року, коли Росія повномасштабно вдерлася в Україну, сталося щонайменше три можливих випадки саботажу, було пошкоджено кілька десятків телекомунікаційних кабелів і критично важливих газопроводів, прокладених морським дном.

Нагадаємо, що 10 грудня винищувачі F-35 перехопили над Балтикою два літаки-розвідники РФ.

Також повідомлялося, що в Балтійському морі корабель РФ відкрив вогонь по вертольоту Бундесверу.