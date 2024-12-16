РФ руйнує комунікації в Балтійському морі: дивиться, як відреагує НАТО, — польський адмірал
За словами віцеадмірала Кшиштофа Яворського, Москва систематично використовує тактику диверсій, щоб приховати пересування своїх кораблів і перешкодити операціям інших країн у Балтійському морі.
Росія порушує мобільні комунікації та дані відстеження суден у всьому Балтійському морі, чим наражає на небезпеку судна і постачання енергоносіїв. Таку заяву зробив польський віцеадмірал Кшиштоф Яворський, який курирує цей район. Про це повідомляє Sky News.Важливо
Віцеадмірал Кшиштоф Яворський стверджує, що Москва систематично використовує таку тактику, щоб приховати пересування своїх кораблів і завадити операціям інших у морі, яке межує з вісьмома країнами НАТО і РФ. Робиться це для того, щоб перевірити, як відреагують західні країни.
"Гібридна війна в Балтійському морі — це найбільша проблема, з якою ми стикаємося", — сказав Яворський про практику проведення атак, поряд зі спробами порушити постачання енергоносіїв та інші системи.
Командувач Центру військово-морських операцій Польщі також назвав такі дії агресивною поведінкою Росії.
"Вони також перевіряють нас як Альянс, [щоб побачити], наскільки далеко вони можуть зайти", — уточнив він.Важливо
Росія заперечує звинувачення в саботажі проти країн Заходу і, своєю чергою, звинувачує Захід у спробах посіяти розбрат усередині Росії.
З 2022 року, коли Росія повномасштабно вдерлася в Україну, сталося щонайменше три можливих випадки саботажу, було пошкоджено кілька десятків телекомунікаційних кабелів і критично важливих газопроводів, прокладених морським дном.
Нагадаємо, що 10 грудня винищувачі F-35 перехопили над Балтикою два літаки-розвідники РФ.
Також повідомлялося, що в Балтійському морі корабель РФ відкрив вогонь по вертольоту Бундесверу.