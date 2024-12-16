РФ разрушает коммуникации в Балтийском море: смотрит, как отреагирует НАТО, — польский адмирал

По словам вице-адмирала Кшиштофа Яворского, Москва систематически использует ​​тактику диверсий, чтобы скрыть передвижения своих кораблей и помешать операциям других стран в Балтийском море.

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Россия нарушает мобильные коммуникации и данные отслеживания судов по всему Балтийскому морю, чем подвергает опасности суда и поставки энергоносителей. Такое заявление сделал польский вице-адмирал Кшиштоф Яворский, курирующий этот район. Об этом сообщает Sky News.

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Вице-адмирал Кшиштоф Яворский утверждает, что Москва систематически использует такую ​​тактику, чтобы скрыть передвижения своих кораблей и помешать операциям других в море, которое граничит с восемью странами НАТО и РФ. Делается это для того, чтобы проверить, как отреагируют западные страны.

"Гибридная война в Балтийском море — это самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся", — сказал Яворский о практике проведения атак, наряду с попытками нарушить поставки энергоносителей и другие системы.

Командующий Центром военно-морских операций Польши также назвал такие действия агрессивным поведением России.

"Они также проверяют нас как Альянс, [чтобы увидеть], насколько далеко они могут зайти", — уточнил он.

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Россия отрицает обвинения в саботаже против стран Запада и, в свою очередь, обвиняет Запад в попытках посеять раздор внутри России.

С 2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, произошло по меньшей мере три возможных случая саботажа, были повреждены нескольких десятков телекоммуникационных кабелей и критически важных газопроводов, проложенных по морскому дну.

Напомним, что 10 декабря истребители F-35 перехватили над Балтикой два самолета-разведчика РФ.

Также сообщалось, что в Балтийском море корабль РФ открыл огонь по вертолету Бундесвера.