F-35 перехватили над Балтикой два самолета-разведчика РФ: детали инцидента (фото)

В ходе разведывательных операций российские ВКС задействовали два специализированных самолета — Су-24МР и Ил-20, повышая напряженность в Балтийском регионе.

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Королевские военно-воздушные силы Нидерландов (RNLAF) продемонстрировали оперативную готовность своих истребителей F-35 Lightning II, осуществив два перехвата российских самолетов над Балтийским морем. При этом ВКС РФ проводили разведывательные операции в регионе, использовав редкие машины Су-24МР и Ил-20. Об этом 9 декабря рассказали обозреватели Bulgarian Military.

В рамках первой миссии два F-35 были подняты в воздух для перехвата российского транспортного самолета Ан-72 и разведывательного Су-24МР. Позже истребители снова поднялись на перехват Ил-20 — сложной платформы для радиоэлектронной разведки.

Российские самолеты выполняли полеты без включенных транспондеров и без согласованных планов полетов, что могло представлять угрозу безопасности воздушного движения. Поэтому Эти операции по перехвату подчеркнули важность контроля воздушного пространства вблизи восточного фланга НАТО.

Су-24МР: самолет с устаревшим оборудованием

Су-24МР представляет собой специализированную разведывательную платформу, оснащенную для выполнения тактических миссий. Он может сканировать местность с высоты, фиксировать тепловые сигнатуры и собирать данные о вражеской электронике.

Такие миссии, отметили авторы публикации, особенно ценны в геополитически напряженных регионах, и Балтика здесь исключением не является.

Российский самолет оснащен:

радиолокационной станцией бокового обзора (РЛБО) для картографирования местности и обнаружения наземных целей;

оптическими и инфракрасными датчики для получения высокоточных изображений и тепловых сигнатур;

системами радиоэлектронной разведки (ELINT) для перехвата и анализа вражеских сигналов, включая радиолокационные и коммуникационные системы.

Российский самолет Су-24 МР Фото: Открытые источники

В то же время специалисты отметили, что оборудование Су-24МР морально устарело. Например, датчики самолета не имеют такого разрешения и вычислительной мощности, как современные системы, установленные на БПЛА или более новых пилотируемых платформах.

Кроме того, конструкция машины делают ее легко заметной и, следовательно, уязвимой для современных систем ПВО.

Разведчик Ил-20

Ил-20 является специализированным самолетом радиотехнической разведки. Он предназначен для вскрытия радиолокационных средств вероятного противника в прифронтовой полосе, перехвата открытых переговоров, перспективной радиолокационной съемки местности.

Машина внешне схожа с базовым пассажирским Ил-18, но отличается рядом специальных систем:

радиолокационная станция бокового обзора (РЛС "Игрек") — позволяет получать детализированные радиолокационные изображения местности, фиксируя цели на больших расстояниях;

системы перехвата и анализа сигналов (ELINT) — используются для определения источников радиосигналов, их характеристик и местоположения;

оптические и инфракрасные системы наблюдения — предназначены для визуального сбора разведданных, в том числе установлены высокоточные фотокамеры;

капсулы для дополнительного оборудования — самолет может быть оснащен дополнительной аппаратурой в зависимости от миссии.

Российский самолет Ил-20 Фото: Открытые источники

Ил-20 может проводить разведывательные операции в течение нескольких часов на больших расстояниях от баз.

Перехваты знаменуют собой поворотный момент для RNLAF, подчеркнули аналитики, демонстрируя оперативную готовность F-35 в реальных сценариях. Кроме того, они служат ярким напоминанием о том, что в небе над Балтикой ежедневно разыгрывается шахматная партия с высокими ставками в воздухе.

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