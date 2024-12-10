F-35 перехопили над Балтикою два літаки-розвідники РФ: деталі інциденту (фото)

Під час розвідувальних операцій російські ПКС залучили два спеціалізовані літаки — Су-24МР і Іл-20, підвищуючи напруженість у Балтійському регіоні.

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Королівські військово-повітряні сили Нідерландів (RNLAF) продемонстрували оперативну готовність своїх винищувачів F-35 Lightning II, здійснивши два перехоплення російських літаків над Балтійським морем. Водночас ПКС РФ проводили розвідувальні операції в регіоні, використавши рідкісні машини Су-24МР і Іл-20. Про це 9 грудня розповіли оглядачі Bulgarian Military.

У межах першої місії два F-35 були підняті в повітря для перехоплення російського транспортного літака Ан-72 і розвідувального Су-24МР. Пізніше винищувачі знову піднялися на перехоплення Іл-20 — складної платформи для радіоелектронної розвідки.

Російські літаки виконували польоти без увімкнених транспондерів і без узгоджених планів польотів, що могло становити загрозу безпеці повітряного руху. Тому ці операції з перехоплення підтвердили важливість контролю повітряного простору поблизу східного флангу НАТО.

Су-24МР: літак із застарілим обладнанням

Су-24МР являє собою спеціалізовану розвідувальну платформу, оснащену для виконання тактичних місій. Він може сканувати місцевість із висоти, фіксувати теплові сигнатури та збирати дані про ворожу електроніку.

Такі місії, зазначили автори публікації, особливо цінні в геополітично напружених регіонах, і Балтика тут винятком не є.

Російський літак оснащений:

радіолокаційною станцією бокового огляду (РЛБО) для картографування місцевості та виявлення наземних цілей;

оптичними та інфрачервоними датчиками для отримання високоточних зображень і теплових сигнатур;

системами радіоелектронної розвідки (ELINT) для перехоплення та аналізу ворожих сигналів, включно з радіолокаційними та комунікаційними системами.

Російський літак Су-24 МР Фото: Відкриті джерела

Водночас фахівці зазначили, що обладнання Су-24МР морально застаріло. Наприклад, датчики літака не мають такої роздільної здатності та обчислювальної потужності, як сучасні системи, встановлені на БПЛА або новіших пілотованих платформах.

Крім того, конструкція машини роблять її легко помітною, а отже, вразливою для сучасних систем ППО.

Розвідник Іл-20

Іл-20 є спеціалізованим літаком радіотехнічної розвідки. Він призначений для розкриття радіолокаційних засобів ймовірного противника в прифронтовій смузі, перехоплення відкритих переговорів, перспективної радіолокаційної зйомки місцевості.

Машина зовні схожа з базовим пасажирським Іл-18, але відрізняється низкою спеціальних систем:

радіолокаційна станція бокового огляду (РЛС "Ігрек") — дає змогу отримувати деталізовані радіолокаційні зображення місцевості, фіксуючи цілі на великих відстанях;

системи перехоплення та аналізу сигналів (ELINT) — використовуються для визначення джерел радіосигналів, їхніх характеристик і місця розташування;

оптичні та інфрачервоні системи спостереження — призначені для візуального збору розвідданих, зокрема встановлено високоточні фотокамери;

капсули для додаткового обладнання — літак може бути оснащений додатковою апаратурою залежно від місії.

Російський літак Іл-20 Фото: Відкриті джерела

Іл-20 може проводити розвідувальні операції протягом кількох годин на великих відстанях від баз.

Перехоплення знаменують собою поворотний момент для RNLAF, наголосили аналітики, демонструючи оперативну готовність F-35 у реальних сценаріях. Крім того, вони слугують яскравим нагадуванням про те, що в небі над Балтикою щодня розігрується шахова партія з високими ставками в повітрі.

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Раніше повідомлялося, що в Балтійському морі загострилася напруга між Росією і західними державами. 4 грудня екіпаж російського корабля відкрив вогонь сигнальними боєприпасами по вертольоту Бундесверу.