Диверсия в Балтийском море: судно, которое считают причастным, не могут обыскать без разрешения КНР

На севере Европы вспыхнула дипломатическая напряженность из-за сухогруза Yi Peng 3. Судно стоит на приколе в проливе Каттегат, но на борт не может подняться полиция.

После загадочного обрыва двух интернет-кабелей в Балтийском море, возникла дипломатическая напряженность между Китаем, Данией, Германией, Финляндией и Швецией. Китайский сухогруз Yi Peng 3, который находился в Балтийском море непосредственно у места, где произошел обрыв, ушел с места события. И его не могут обыскать, так как прибрежные страны Балтийского моря, Дания и Швеция не имеют полномочий для обеспечения соблюдения законов или расследования инцидентов за пределами своих территориальных вод. Об этом пишет Reuters.

Судно Yi Peng 3 стоит в проливе Каттегат

Швеция просит китайское судно вернуться в шведские воды, чтобы помочь этой скандинавской стране в расследовании недавних обрывов подводных оптоволоконных кабелей в Балтийском море, заявил во вторник премьер-министр Ульф Кристерссон.

Два подводных кабеля, один (C-Lion 1) из которых соединял Финляндию и Германию, а другой ("Арелион") — Швецию и Литву, были повреждены менее чем за 24 часа 17-18 ноября, что вызвало подозрения в саботаже.

Вскоре после этого военные Дании заявили, что их суда находятся поблизости от китайского сухогруза Yi Peng 3, который в то время проходил через Балтийское море, а теперь простаивает в международных водах, но в исключительной экономической зоне Дании.

Нарушения произошли в исключительной экономической зоне Швеции, в связи с чем шведские прокуроры начали предварительное расследование.

"Со шведской стороны мы связались с судном и с Китаем и заявили, что хотим, чтобы судно двигалось в сторону шведских вод", — заявил Кристерссон на пресс-конференции.

Китайское судно вышло из российского порта Усть-Луга 15 ноября и находилось в районе повреждения кабеля, согласно данным о движении, которые показали, что в этом районе также находились и другие суда.

"Мы не выдвигаем никаких обвинений, но хотим прояснить, что произошло", — сказал Кристерссон.

Кристерссон добавил, что Швеция надеется, что Китай положительно отреагирует на эту просьбу.

Министерство иностранных дел Китая заявило в понедельник, что Пекин поддерживает "гладкую коммуникацию" со всеми вовлеченными сторонами.

В напряженной дипломатической ситуации Китай играет решающую роль в определении судьбы судна Yi Peng 3, которое в настоящее время стоит на якоре в проливе Каттегат и находится под наблюдением датских, шведских и немецких патрульных кораблей.

Дания и Швеция не имеют полномочий для обеспечения соблюдения законов или расследования инцидентов за пределами своих территориальных вод. Это ограничение применимо к ситуации с Yi Peng 3.

Биргит Фельдтманн, профессор права в Университете Ольборга и эксперт по морскому праву объясняет, что правовая база несовершенна, в связи с чем Китай как государство под чьим флагом ходит судно Yi Peng 3, становится ключевым лицом, принимающим решения, если дипломатические переговоры не изменят ситуацию.

Судно Yi Peng 3 стоит в проливе Каттегат

Согласно принципу государства флага, Китай имеет юрисдикцию над судном, отвечая за любые необходимые расследования или судебные преследования. Хотя эта система должна функционировать эффективно, она создает проблемы в случаях саботажа или гибридных угроз.

Несмотря на то, что датские, шведские и немецкие патрули сопровождают и наблюдают за судном Yi Peng 3 с 19 ноября, морское право не допускает никаких существенных юридических действий без согласия Китая.

Поскольку юрисдикция Китая распространяется на судно, власти не могут высадиться на борт или допросить его экипаж без разрешения, что приводит к сложному дипломатическому балансированию для Дании. Страна стремится защитить критически важную морскую инфраструктуру, не создавая прецедента, который может быть использован другими.

Напомним, сухогруз Yi Peng 3 принадлежит компании Ningbo Yipeng Shipping, которая базируется недалеко от портового города Нинбо на востоке Китая, а капитаном судна оказался гражданин России.