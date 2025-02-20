Взрывы на трех танкерах в течение месяца в Средиземном море: все борта заходили в российские порты, — Reuters

Три отдельных инцидента с невоенными танкерами в Средиземном море были зафиксированы за последний месяц. Сообщается, что эти случаи стали первыми за последние десятилетия в центре Средиземного моря, когда были повреждены невоенные суда из-за взрывов.

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В течение последнего месяца было зафиксировано повреждение из-за взрывов на севере Италии на борту греческого танкера Seajewel, где через несколько минут прогремел еще один взрыв. Другое судно, нефтяной танкер Seacharm, было повреждено возле турецкого порта Джейхан: там также раздались взрывы. Третий случай произошел у берегов Ливии, когда из-за взрывов получил повреждения танкер для перевозки химикатов и продуктов "Грейс Феррум". Выяснилось, что все эти три отдельных инцидента, произошедших в разное время, связаны между собой: все танкеры перед этим заходили в российские порты. Об этом сообщило издание Reuters 19 февраля.

"Все три судна недавно заходили в российские порты", — говорится в сообщении издания.

Такую информацию корреспонденты Reuters получили на основе данных отслеживания судов и собственных источников.

По их сообщению, среди представителей судоходной отрасли растет беспокойство из-за такого количества инцидентов в Средиземном море. В течение последних десятилетий подобных случаев в центральной части морского пространства, которые были бы связаны с гражданскими, не военными, судами, не было зафиксировано.

В то же время о причинах, по которым взрывы случились, до сих пор точно неизвестны. Представители в области судоходства и безопасности в Средиземном море пока не сообщали, что вызвало взрывы на всех трех судах. Известно лишь, что сейчас расследуются причины взрывов на судне Seajewel: следователи говорят, что причиной может быть неисправность или заложенное взрывное устройство.

Добавим, что танкер Seajewel, который был поврежден на севере Италии, принадлежит к бортам "теневого" флота России. Он неоднократно перевозил российскую нефть тайно, обходя санкции, которые ввели на государство из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Подробности о самом танкере и данные расследования, которое осуществляли специалисты, Фокус рассказывал в отдельном материале 18 февраля.

Также ранее сообщалось о диверсиях, которые устраивает Россия в Балтийском море. Польский адмирал сказал, что таким образом Кремль смотрит на реакцию НАТО. Об этом стало известно в декабре 2024 года.