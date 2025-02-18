В Италии взорвался танкер "теневого" флота РФ с нефтью: подробности

Танкер Seajewel принадлежит к "теневому" флоту РФ и неоднократно транспортировал российскую нефть из России в обход санкций.

Related video

В Италии взорвался танкер, который перевозил российскую нефть. Танкер под флагом Мальты, который транспортировал российскую нефть в Европу остановился в порту Савона на северо-западе Италии, где на его борту прогремели 2 взрыва. Об этом пишет издание Newsweek.

Детонация произошла во время разгрузки судна. Оно получило повреждения ниже ватерлинии.

Экипаж танкера в результате взрыва не пострадал. Также сообщается, что утечки нефти не произошло.

Как отмечает СМИ, судно Seajewel транспортировало нефть из России в Европу несмотря на санкции, что делает его частью так называемого "теневого флота" России.

Прокуратура Савоны расследует многочисленные возможные причины взрыва, включая механическую неисправность, столкновение или даже заложенное взрывное устройство.

Власти проводят технические проверки, ссылаясь на "какие-то аномалии" в процессе выгрузки нефти.

Отмечается, что Seajewel неоднократно транспортировал российскую нефть — в 2024 году несколько раз загружал груз в России, прежде чем делать остановки в таких портах, как Констанца (Румыния) и Джейхан (Турция).

Также издание пишет, что российский "теневой флот" работает в Балтийском море и состоит из старых судов, которые часто действуют под непрозрачной собственностью и не имеют надлежащего страхования, часто меняя регистрацию под флагом. На эти суда приходится около 17 процентов нефтяных танкеров в мире.

Напомним, что в ГУР сообщили, что Россия потратила 10 миллиардов долларов на старые суда, которые использует для транспортировки нефти в обход санкций. В настоящее время российский теневой флот насчитывает до 1000 единиц преимущественно устаревших судов.